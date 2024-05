Second souffle pour le Club La Trotte

Le cri du cœur lancé par le conseil d’administration du Club La Trotte en février a été entendu. Alors qu’il clamait qu’il avait besoin de renfort, trois mains se sont levées pour prêter main-forte au comité qui n’était composé que de quatre bénévoles.

Marie-Pier Foster, Roxanne Hovington et Marie-Pierre Savard-Morneau se sont jointes au conseil d’administration du Club, comblant ainsi tous les postes vacants. Pour la présidente Manon Foster, les trois jeunes femmes apportent « un vent de renouveau » à l’organisme qui en avait bien besoin.

« Ça nous donne une nouvelle erre d’aller. Ce sont de nouveaux bras, mais aussi des idées nouvelles et des contacts nouveaux », se réjouit Mme Foster, qui tenait à bout de bras cet événement sportif avec ses acolytes, Martin Chamberland, Marie-Pier Gagnon et Sandra St-Gelais.

Selon la présidente, les trois mamans qui ont toutes un jeune enfant sont « vraiment motivées » et elles amènent de « bonnes idées ».

« Lors du tournoi de hockey Vieux Poêle, Marie-Pierre Savard-Morneau a proposé de concocter des collations et de les vendre au profit de La Trotte. Ç’a super bien fonctionné et on n’aurait jamais pu faire ça avant », illustre-t-elle.

Malgré ces nouvelles arrivées au sein du comité, des bénévoles sont aussi demandés pour le jour même de l’activité, qui est fixé au 25 mai cette année. « On a toujours besoin de bénévoles. Tout le monde est le bienvenu pour nous donner un coup de main », ajoute Manon Foster.

Les Chevaliers de Colomb seront encore présents lors de cette édition pour apporter leur soutien tout au long de la journée.

Succès à répéter

Vu le succès du dîner hot-dogs, du jeu gonflable et de l’animation musicale l’an dernier, l’organisation a décidé de répéter l’expérience cette année. Ces trois éléments seront donc de la partie.

« On a remarqué que les gens ont passé la journée avec nous grâce à ces ajouts. Avant, ils pouvaient apporter leur dîner et manger sur place, mais le dîner hot-dogs est vraiment plus rassembleur. Les enfants peuvent s’amuser en attendant », mentionne la présidente.

Au niveau des parcours, tout est identique à la dernière édition. Les enfants pourront participer à des courses de vélo et à pied tandis que les adultes pourront s’inscrire à la marche et à la course. La plus longue distance sera encore le 10 kilomètres.

Pour ce qui est des inscriptions, il sera possible de prendre de l’avance en s’inscrivant en ligne. Ceux qui préfèrent auront aussi l’opportunité de s’inscrire le matin même sur place.

La Trotte rassemble une centaine de coureurs depuis plus de 40 ans et sa réputation n’est plus à faire. D’ailleurs, l’organisme a reçu un don important des organisateurs du tournoi de hockey bottine de Forestville, Jimmy Tremblay, Fred Morneau et Patrick Charette, tout récemment.