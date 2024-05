Un club de marche en formation à Sacré-Cœur

Un club de marche est actuellement en processus de formation dans la municipalité de Sacré-Cœur. Celui-ci vise à regrouper les futurs marcheurs du village afin qu’ils participent à des circuits hebdomadaires avec l’aide du groupe RAPAS et une kinésiologue du CISSS de la Côte-Nord.

À la suite d’une volonté du milieu, l’agente communautaire, culture et tourisme à la municipalité de Sacré-Cœur Jennifer Gauthier mène un sondage afin de mettre sur pied un club de marche qui a mené à une soirée de rencontre le mercredi 24 avril.

« Nous avons eu moins de personnes prévues à cause de la température, et quelques-unes étaient malades. Elles m’ont toutefois écrit pour me signifier leur intérêt », dévoile-t-elle.

Le représentant du groupe RAPAS fondé pour promouvoir l’activité physique et le plein air Fabien Drugeon et la kinésiologue du CISSS Julie Bourgeault étaient sur place.

Cette dernière s’engage à agir comme coordonnatrice en fixant des parcours adaptés et offrir un club une structure sans toutefois être sur le terrain.

« Du côté de RAPAS, ils offrent de se servir de leur OBNL qui a la même mission qu’un Club de marche, soit celle de promouvoir les saines habitudes de vie par les activités de plein air », affirme Jennifer Gauthier.

L’agente parle d’un club « inclusif » avec des parcours adaptés pour tous les niveaux et un horaire convenant à un maximum de personnes ainsi qu’une durée adaptée.

Les Clubs de marche sont des initiatives communautaires qui font la promotion de la santé et brisent l’isolement.

« C’est une belle alternative pour les aînés pour qui les autres sports ne sont pas toujours évidents. Le fait de marcher en groupe permet de s’encourager, mais offre aussi un sentiment de sécurité », termine Jennifer Gauthier.