Des membres de la Blood Family Mafia arrêtés à Sept-Îles et Port-Cartier

Les policiers ont arrêté deux présumés membres de la Blood Family Mafia (BFM) à Sept-Îles et Port-Cartier, mardi. Ce groupe mène une guerre de territoire aux Hells Angels pour la vente de stupéfiant, ce qui est à l’origine de plusieurs épisodes de violences armées survenus dans la région, dans les dernières semaines.

Marie-Hélène Boulianne 37 ans a été arrêté à Port-Cartier, lundi soir. Sa résidence du boulevard Portage-des-Mousses a été perquisitionnée.

Mardi matin, Jimmy Chiasson, 26 ans, a été arrêté par les enquêteurs de l’équipe mixte. Ils se sont rendus dans deux lieux d’habitation, soit une résidence de la rue Smith et un appartement de la rue Marsolet.

Les deux suspects ont comparu mardi après-midi, au palais de justice de Sept-Îles, sous des accusations en lien avec le trafic de drogue.

Marie-Hélène Boulianne a été remise en liberté et Jimmy Chiasson demeure détenu.

La Blood Family Mafia (BFM), le clan de Dave “pic” Turmel, mène une guerre de territoire aux Hells Angels pour le trafic de stupéfiants notamment sur la Côte-Nord et dans la région de Québec.

Durant les perquisitions, les enquêteurs ont pu saisir : carabine à plomb, imitation arme d’assaut, plus de 60 grammes de cocaïne, environ 11 grammes de champignon magique plus de 5 grammes de Chrystal meth, plusieurs comprimés de méthamphétamine, environ 700$ en argent canadien et des téléphones cellulaires.