Le dépistage pour le cancer colorectal disponible dans toute la région

Le dépistage pour le cancer colorectal est désormais accessible partout sur la Côte-Nord grâce à la téléconsultation.

En prenant rendez-vous sur Clic Santé ou en appelant au 1 844 407-0967, un choix est offert entre une téléconsultation par téléphone ou en appel vidéo (Teams).

« Lors de la consultation, une infirmière analysera si l’usager est admissible à un dépistage et, si c’est le cas, quel type de dépistage s’appliquera : un test immunochimique de recherche de sang occulte dans les selles (RSOSi) pour les cas à risque moyen ou une coloscopie pour les cas présentant un risque plus élevé », explique le CISSS de la Côte-Nord, par voie de communiqué.

Sur place

Le service est également offert sur place à Baie-Comeau au point de service local (Centre Laflèche). Les personnes admissibles doivent tout d’abord prendre rendez-vous sur Clic Santé ou en appelant au 1 844 407-0967.

Le service sera aussi offert dans les prochaines semaines, au point de service local situé au Carrefour La Baie. D’ici là, les gens de Sept-Îles peuvent bénéficier du service de téléconsultation.

Personnes admissibles

Le dépistage pour le cancer colorectal est recommandé aux personnes sans symptômes âgées de 50 à 74 ans ainsi qu’à celles sans symptômes de moins de 50 ans ayant des antécédents familiaux de cancer colorectal.

Le dépistage vise à détecter et à traiter le cancer colorectal avant l’apparition de signes et de symptômes. « Généralement, au moment du dépistage, le cancer est à un stade peu avancé et les possibilités de guérison sont meilleures », peut-on lire sur le site Web du gouvernement du Québec.

Quelques chiffres

Sur 1 000 personnes qui passent le test de RSOSi, 36 recevront un résultat de test anormal et passeront ensuite une coloscopie longue. Sur ces 36 personnes :

4 auront un cancer colorectal;

17 se feront enlever un ou plusieurs polypes;

15 n’auront ni cancer ni polypes.

*Source : quebec.ca