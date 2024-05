Palais de justice de Baie-Comeau : le chemin de la prison pour un homme violent

Un résident de Baie-Comeau, qui a subi un procès traduit du français à l’arabe de près de trois mois dans un dossier de violence conjugale, était de retour au palais de justice de Baie-Comeau ce matin. La décision s’est finalement fait entendre.

Menotté aux poignets et aux chevilles, l’accusé attendait calmement le jugement qui influencera son avenir. Lui qui est emprisonné au centre de détention de Baie-Comeau depuis son arrestation le 28 février 2024.

Coupable

« Pour ces motifs, le tribunal déclare l’accusé coupable. » Ce sont les mots prononcés par la juge Sonia Bérubé, à plus de cinq reprises.

Celui qui avait plaidé non coupable aux six chefs d’accusation qui pesaient contre lui a finalement été reconnu coupable par le tribunal de voies fait causant des lésions (3), voies de fait simple et harcèlement criminel, et ce, dans deux dossiers différents.

La juge s’est rangée du côté de la crédibilité de la victime et a cru hors de tout doute raisonnable la version de celle-ci.

« Elle a livré un témoignage précis, cohérent et structuré », en plus d’avoir répondu au contre-interrogatoire de l’avocat de l’accusé, Me Matthieu Métivier, de façon « sobre et sans évitement », a ajouté la magistrate.

Ce n’est pas le cas de l’accusé, selon le tribunal, puisque la juge Bérubé a qualifié son témoignage comme « invraisemblable » à plusieurs niveaux.

En se décrivant comme une victime dans les événements survenus et en rejetant la faute des chicanes et altercations sur sa conjointe, l’accusé a perdu toute crédibilité.

La juge a d’ailleurs fait part de quelques passages où l’accusé s’est contredit lors des procédures judiciaires en plus d’ajouter que la cour « devait lui poser plusieurs fois les questions » avant d’avoir une réponse.

Non-culpabilité

Le tribunal a déclaré l’homme non coupable au chef d’accusation de voies de fait par étouffement, suffocation et/ou étranglement, faute de preuves du ministère public mené par Me Laurie Gagné, procureure de la Couronne.

Le procès se conclura officiellement dans la semaine du 27 mai au palais de justice de Baie-Comeau pour connaître la peine du prisonnier.

Notons que l’identité de l’accusé demeure anonyme pour ne pas identifier la victime.