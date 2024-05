CISSS de la Côte-Nord : des réductions de services d’une ampleur rarement vue

Les Nord-Côtiers devront faire face à plusieurs chamboulements dans les services de santé. La pénurie de main-d’œuvre et de nouvelles règles quant au recours à la main-d’œuvre indépendante viendront fragiliser le maintien de certains services dans la région.

« Nous avons dû faire des choix afin de maintenir les principaux services à la population », a affirmé Manon Asselin, présidente-directrice générale du CISSS de la Côte-Nord lors d’un point de presse. Au niveau des coupures, ils sont d’une ampleur qui n’a jamais été vue, admet la PDG.

Le recrutement est devenu, particulièrement sur la Côte-Nord, plus difficile. En cause, la volonté du gouvernement du Québec de ne plus recourir aux agences et les règles qui prévoient entre autres l’application de taux horaires maximums pour les ressources issues de ces agences. Il manque au CISSS de la Côte-Nord 39 infirmières et une centaine de préposés aux bénéficiaires.

Actuellement, le CISSS de la Côte-Nord compte environ 3 800 employés, en plus de plus de 600 employés provenant d’agences.

Sur la Côte-Nord, le ministère de la Santé a ciblé le 18 octobre 2026 comme date à laquelle les établissements doivent cesser d’y avoir recours.

Réductions

D’importantes réductions toucheront la région. Les voici:

Haute-Côte-Nord : À partir du 19 mai, l’urgence à Forestville sera ouverte du lundi au dimanche de 8h à 16h.

Manicouagan : À partir du 19 mai, à l’Hôpital le Royer de Baie-Comeau, l’urgence aura une capacité limite du taux d’occupation des civières. Au centre mère-enfant, il y aura fermeture de la pouponnière et de la pédiatrie. À partir du 21 mai, une des deux salles d’opération de l’hôpital le Royer sera fermée.

Sept-Rivières : À partir du 19 mai, à l’Hôpital de Sept-Îles, l’urgence aura une capacité limite du taux d’occupation des civières. À partir du 21 mai, une des deux salles d’opération de l’hôpital de Sept-Îles sera fermée.

Pour les blocs opératoires, les chirurgies urgentes et les cas d’oncologie seront maintenus. Pour les chirurgies électives, seulement la moitié de celles prévues pourront être faites.

De plus, de nombreux transferts de patients sont prévus dans d’autres centres hospitaliers au Québec. On parle d’une vingtaine pour Baie-Comeau et également pour Sept-Îles.

Appel à la main-d’oeuvre

Mme Asselin a lancé un appel à la mobilisation de tous pour s’attaquer à ce problème de main-d’œuvre.

« S’il y a des personnes retraitées qui veulent se joindre à nous. Des personnes qui ont la formation et de l’expérience en tant que préposés aux bénéficiaires ou encore si vous avez le goût de devenir préposée ou aide de service pour l’espace d’un été, nous sommes prêts à vous accueillir », a-t-elle dit.

Il est possible de contacter les équipes de recrutement sur les différentes plateformes ou au 418 295-3368.

Elle invite aussi les gens œuvrant dans les agences à revenir dans le réseau.