Domaine du Lac des cèdres : un paradis pour les personnes à mobilité réduite

Les personnes à capacité physique restreinte qui voudront se rendre au Domaine du lac des Cèdres de Longue-Rive cet été seront mieux accueillies que jamais grâce à la volonté de ses propriétaires et d’une généreuse subvention.

Une partie de la subvention de 137 002 $ du Programme d’accessibilité des établissements touristiques servira à réaménager l’accès du stationnement au bâtiment principal du domaine, qui est très fréquenté en saison estivale pour les locaux et les touristes.

Kathy Gagnon, copropriétaire du Domaine du lac des Cèdres, indique que l’idée de mieux aménager le site pour les personnes à capacité physique restreinte était dans les cartons depuis quelque temps.

« On parle avec des entrepreneurs et des gens d’affaires, et ils nous disaient qu’on pouvait probablement avoir de l’aide pour ça via des programmes et des subventions », raconte la copropriétaire.

Salle de bain accessible

Mis à part le réaménagement du site pour asphalter quelques sections de sable et mettre des indications visuelles dans le camping, une salle de bain accessible en tout temps fera des heureux lorsqu’elle sera complétée.

Elle prendra la forme d’annexe au bâtiment principal et sera adaptée aux besoins des personnes à mobilité réduite qui ont réservé des places de camping, par exemple.

« Les personnes vont pouvoir se rendre à la salle de bain 24 heures sur 24 », explique l’entrepreneure, en soulignant qu’elles n’auront plus besoin de passer par l’intérieur du bâtiment.

Les travaux devraient commencer au début de mois de juin pour se terminer quelque part au mois de juillet.

Une chaise flottante

Un achat est également au programme pour le Domaine, qui s’agence bien avec une rampe d’accès à l’eau du lac. Un fauteuil roulant avec des flotteurs sera la propriété de l’entreprise, et pourra être utilisé par quiconque en fait la demande avec la supervision d’un accompagnateur.

Kathy Gagnon raconte qu’une levée de fonds avait eu lieu en 2022 pour un « petit bonhomme » qui souffre de sclérose en plaques, afin de construire une installation qui lui permet d’aller au lac.

Une chaise flottante avec un tapis de plage pourra être utilisée par les personnes à capacité physique restreinte pour aller dans l’eau. Le rêve ! Photo GoRampe

C’est avec joie qu’elle pense au petit garçon « qui va pouvoir aller dans le lac pour se rafraîchir et se baigner quand il voudra », poursuit-elle.

« Je pense qu’on va être un des seuls établissements de la région avec la chaise qui flotte dans l’eau, et les personnes à mobilité réduite vont avoir le plaisir de venir se rafraîchir et passer du beau temps chez nous », estime la copropriétaire.

« Au-delà d’avoir une nouvelle clientèle, c’est qu’on veut donner la chance à ceux qui ont de la misère de pouvoir bénéficier de l’accès aux loisirs, de se sentir comme tout le monde », ajoute Mme Gagnon.