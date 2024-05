Le sentier Le Morillon sera élargi

Le sentier polyvalent Le Morillon des Bergeronnes changera d’allure dans la prochaine année pour faire place à un chemin plus large doté d’installations sanitaires, qui permettra aux bicyclettes, aux marcheurs et aux skieurs de s’y promener en tout confort pendant toutes les saisons.

Avec 53 164 $ d’aide financière dans le cadre du programme de développement du Sentier national au Québec (SNQ), le sentier polyvalent Le Morillon modernisera ses installations pour permettre une plus grande fluidité et un plus grand confort pour les usagers qui emprunteront ses quelques 16 kilomètres aménagés.

Le sentier est le seul sur la Côte-Nord à recevoir un montant pour son développement, qui sera accompagné par Rando Québec qui est l’organisme responsable du SNQ.

Le Journal a d’ailleurs apporté la bonne nouvelle à Sarah Côté, la présidente du conseil d’administration du Morillon.

« On est vraiment très contents, car dans l’optique du développement du sentier c’est un morceau important », constate-t-elle.

Travaux dès l’automne

Selon la présidente, les travaux qui prévoient l’ajout de toilettes compostables et l’aménagement d’aires de repos pourront commencer à l’automne ou au printemps 2025.

La MRC de la Haute-Côte-Nord avait octroyé plus tôt cette année un montant de 100 000 $ au sentier, lui permettant l’achat d’un véhicule tout-terrain pour le suivi des travaux et une traceuse pour les pistes de ski de fond l’hiver.

Quelques déviations du sentier ont également été opérées en raison d’un nouveau développement domiciliaire aux Bergeronnes qu’il a fallu contourner, et quelques modifications au tracé ont été effectuées pour satisfaire les exigences de propriétaires le long du tracé.

« On est en train de finaliser les développements du projet de la MRC, et ensuite on se penchera sur les travaux du Sentier national. Dès cet automne on devrait commencer le nouveau projet », conclut Sarah Côté.