Parc national des Dunes-de-Tadoussac : l’accès au territoire suscite des inquiétudes

La deuxième partie des audiences publiques sur le projet de création du parc national des Dunes-de-Tadoussac débutait ce soir à l’église Ste-Croix de Tadoussac.

Une foule d’organismes et d’individus ont exprimé leurs commentaires et ont présenté leur mémoire lors de cette première soirée d’audience, devant les commissaires Pierre André et Louis Dériger et les personnes-ressources des différents ministères et instances responsables de la création du futur parc.

Plusieurs citoyens ont fait savoir leur inquiétude par rapport aux chiens en liberté sur le futur territoire du parc national, car le règlement sur les parcs interdit les chiens sans laisse.

Le trafic sur le chemin du Moulin-à-Baude, le nombre de stationnements et les places de camping ont été au coeur des préoccupations citoyennes en raison d’un achalandage que plusieurs citoyens ont évalué comme « excessif » pour la petite municipalité.

Les audiences se poursuivront à 13h30 le mercredi 15 mai à l’église Ste-Croix de Tadoussac.