Un an pour La Ruche Côte-Nord

Prometteur est le mot par excellence pour décrire l’avenir de l’organisme La Ruche Côte-Nord dans la région.

Après avoir officialisé son arrivée sur la Côte-Nord en avril 2023, l’organisme à but non lucratif a réalisé pas moins de six campagnes avec succès, générant ainsi des retombées totales de 142 000 $ au bénéfice du développement économique régional.

Rappelons que La Ruche est spécialisée en financement participatif. Ces six campagnes, issues de chacune des MRC de la Côte-Nord, ont été soutenues par 437 personnes.

Des projets nord-côtiers

Actuellement, c’est plus de dix projets qui bénéficient de l’accompagnement de l’équipe de La Ruche.

Notons, par exemple, le Musée régional de la Côte-Nord, qui a tenu une campagne en décembre pour financer la création d’une exposition permanente racontant les 9 000 ans de la Côte-Nord.

« La Ruche et ses partenaires financiers nous ont permis de voir plus grand pour notre projet de renouvellement de notre exposition permanente et de la bonifier. Le financement participatif est un très bon moyen de financer un projet et de mettre à profit notre communauté », partage Joanie Jacques, directrice générale du Musée régional de la Côte-Nord.

Impact local

« Chaque Ruche est unique et apporte sa couleur et son impact autant local que collectif. La Ruche Côte-Nord est reconnaissante de l’accueil reçu pour cette première année », lance Nancy Boucher, directrice de l’organisme.

« L’engagement de la communauté, des partenaires économiques et des ambassadeurs nous permet de déployer les forces de notre modèle au bénéfice des entrepreneurs et organisations d’ici », ajoute-t-elle.