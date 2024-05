Crise santé ǀ “Nous ne laisserons pas tomber les Nord-Côtiers” – Kateri Champagne Jourdain

La députée de Duplessis dit comprendre et partager les préoccupations des Nord-Côtiers face à la crise santé qui frappe la région.

La ministre de l’Emploi et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, a fait le point mardi soir, sur sa page Facebook.

“J’habite la Côte-Nord. Ma famille et mes proches aussi. Vos préoccupations je les comprends et je les porte, parce que je partage votre réalité. Notre réalité”, a-t-elle écrit dans une publication.

La députée a rappelé que des agences privées ont répondu à l’appel d’offres, mais qu’elles ne fournissent pas de personnel.

“Ça crée donc des enjeux importants dans notre réseau. On est à la merci d’entreprises qui nous menacent de bris de services et il faut y mettre fin”, a indiqué Mme Champagne Jourdain, parlant d’un changement qui devait s’opérer face à la “dépendance” à la main-d’oeuvre indépendante.

“Maintenant, ça doit se faire tout en assurant l’accessibilité aux soins et c’est ce à quoi les équipes travaillent actuellement”, poursuit Mme Champagne Jourdain, soulignant qu’elle et son collègue député de René-Lévesque, Yves Montigny, sont en lien avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, son cabinet et le CISSS.

“Nous ne laisserons pas tomber les Nord-Côtiers et nous continuerons de défendre nos citoyens pour leur offrir le meilleur système de santé.”