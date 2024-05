Le quai de Forestville sera bétonné

Les travaux de bétonnage au quai de Forestville sont débutés. L’entreprise qui a obtenu le mandat, Cimota de Saint-Augustin-de-Desmaures, est en train de se mobiliser. « On attendait le printemps et le printemps a été hâtif alors tant mieux », souligne la mairesse de Forestville Micheline Anctil.

Ces travaux entraîneront un accès limité à l’infrastructure maritime. « On ne peut pas bétonner et donner accès au quai, ça ne va pas ensemble pour une question de sécurité et aussi pour les travaux. Quand le bétonnage va se faire, il faut aussi le laisser durcir. Il ne peut pas y avoir d’activités en même temps que les travaux », confirme Mme Anctil en précisant que le bétonnage est « absolument nécessaire ».

« On ne peut pas utiliser un quai qui peut se contaminer par toutes sortes de produits. Il faut que ce soit bétonner. C’est une étape qui peut être irritante, mais qui est absolument nécessaire pour finir notre infrastructure », poursuit-elle.

Rappelons que la Ville de Forestville avait opté pour le béton au lieu de l’asphalte à la suite des recommandations des ingénieurs. « On nous avait conseillé d’aller vers le béton pour une meilleure durée, plus de longévité », informe l’élue forestvilloise.

Les travaux devraient être de moins longue durée que ceux de l’an dernier. Le temps de durcissement du béton sera sous le contrôle des ingénieurs, alors la mairesse ne peut préciser de date de fin. « Il faut les laisser faire leur travail », dit-elle.

Traversier

Les prochaines réfections qui toucheront le quai de Forestville seront pour assurer le service d’un traversier. « Ce ne sera pas cette année », fait savoir la mairesse.

Effectivement, la liaison maritime entre Forestville et Rimouski n’entrera pas en fonction en 2024. La nouvelle corporation créée à cette fin n’est toutefois pas mise sur la glace. Elle est au travail, assure Mme Anctil.

« Il y a des promoteurs, plus qu’un d’ailleurs, qui sont intéressés. Évidemment qu’il y a une conjoncture économique et il y a le ministère des Transports qui est au rendez-vous. On parle donc de montage financier. On est à pied d’œuvre sur la table de travail par rapport à ça », dévoile-t-elle.

La pérennité du service est au cœur des préoccupations. « On veut vraiment débuter un service qui va durer dans le temps. Il faut prendre le temps de travailler avec les promoteurs pour que leur situation soit stabilisée quand on lancera le service », clame l’élue.

Selon cette dernière, tout le monde est au même rendez-vous à la Corporation de développement maritime. « Il est nécessaire de reprendre un service de traversier entre Rimouski et Forestville. Encore faut-il travailler avec les promoteurs pour que ce soit rentable, sécuritaire, de qualité et garantie en termes d’agenda », conclut Micheline Anctil.