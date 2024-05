Samuel Tremblay récompensé de la bourse Alice-Cloutier

Quelques mois après la tenue de la dernière finale des Jeux du Québec, Loisir et Sport a dévoilé l’identité de son gagnant de la bourse Alice-Cloutier. Samuel Tremblay reçoit cet honneur pour la 58e Finale qui avait lieu à l’hiver 2024 à Sherbrooke.

La bourse Alice-Cloutier est une initiative nord-côtière visant à mettre en lumière les athlètes qui se distinguent par leur éthique sportive exemplaire.

Le patineur de vitesse de Ragueneau, membre du Club de Baie-Comeau, en était à ses deuxièmes Jeux du Québec, après une première participation à Rivière-du-Loup en 2023.

Samuel Tremblay s’est démarqué par son comportement exemplaire durant toute la compétition en Estrie.

« Toujours présent dans les estrades pour encourager ses coéquipiers, Samuel les incitait constamment à donner le meilleur d’eux-mêmes. De plus, il n’a jamais manqué une occasion de remercier les entraîneurs et les bénévoles pour leur dévouement et leur implication », souligne le chef de la délégation Côte-Nord, Philippe LeBreux.

Il renchérit en mentionnant que le lauréat incarne les valeurs que la délégation souhaite promouvoir, soit le positivisme, le soutien et le respect.

« Nous sommes extrêmement fiers de te voir évoluer dans le monde du sport et de représenter si bien notre région! »

Samuel Tremblay recevra sa bourse lors du prochain Gala Méritas de Loisir et Sport Côte-Nord. Il se tiendra le 2 novembre, à Baie-Comeau.

Les autres athlètes de la Côte-Nord qui se trouvaient en nomination, dans leur sport, pour la bourse Alice-Cloutier, étaient :

Badminton : Bastien Perron (Chevery)/Gymnastique : Élise Tremblay (Baie-Comeau)/Hockey masculin : Antoine Roy (Sept-Îles)/Karaté : Maïna Ferron (Les Escoumins)/Patinage artistique : Karianne Jean (Baie-Comeau)/Ringuette : Laura-Lee Marcoux (Sept-Îles)/Trampoline : Jade Bouchard (Les Bergeronnes)/Curling féminin : Élaine Chalhoub (Sept-Îles)/Curling masculin : Jeremy Elias (Sept-Îles)/Hockey féminin : Juliette Landry (Baie-Comeau)/Judo : Charlotte Roberge-Poitras (Baie-Comeau)/Ski de fond : Laurianne Chiasson (Forestville)/Tennis de table : Édouard André (Maliotenam).