Un café avec un policier à Baie-Comeau

Le Centre d’amitié autochtone n’est pas seulement apprécié par les Premières Nations, c’est un endroit sécuritaire et bienveillant pour tout le monde, en plus d’y boire du très bon café.

C’est ce qu’ont constaté tous ceux qui ont passé la porte du centre cet après-midi pour l’activité « Café avec un policier ».

Stéphanie Deschênes, policière pour la Sûreté du Québec dans la Manicouagan, désirait rendre cette activité accessible au Centre d’amitié situé sur la rue De Puyjalon à Baie-Comeau. « C’est vraiment une belle ressource et un endroit de rencontre », dit celle qui travaille quotidiennement avec les policiers de Pessamit.

La présentation de plusieurs policiers, dont celui en milieu scolaire et de celle en prévention dans la communauté de Pessamit, s’est déroulée devant les autochtones et allochtones présents.

« Ils étaient tous ensemble et c’était beau à voir », dit l’agente Deschênes.

Le but de l’atelier permet de démystifier le travail des policiers, comprendre leur rôle, leur collaboration et humaniser la pratique tout en créant des liens avec les communautés et répondre aux questions des participants.

Même enthousiasme pour la policière Karina Vollant de Pessamit qui s’occupe aussi du volet sensibilisation. Elle mentionne que « c’était formidable ». Elle souligne que plusieurs jeunes se sont déplacés pour mieux connaître les rôles des policiers.

Elle croit également qu’en étant plus visible avec ce genre d’activité, cela permettra aux membres de la communauté et à tous les citoyens de se tourner vers leur organisation s’ils en ressentent le besoin.

Un endroit bienveillant

Le Centre d’amitié autochtone qui fait briller la culture des Premières Nations est un endroit de prédilection, et ce, pour l’ensemble de la Manicouagan. Jessica Nanipou, directrice de l’établissement, se dit satisfaite de cette « belle collaboration » qui émerge entre le centre et plusieurs organismes de la région.

Cet endroit qui accompagne les autochtones pour différentes raisons est aussi un centre de partage, de découvertes et de sensibilisation de l’histoire des Premières Nations.

L’activité « Café avec un policier » est selon elle, un premier pas pour solidifier un lien de confiance.

L’activité s’est déployée dans plus de 15 MRC sur l’ensemble de la province en cette Semaine de la police.