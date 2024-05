Vague d’embauches à la Ville de Forestville

Le conseil municipal de Forestville a procédé à une vague d’embauches lors de la dernière séance le 14 mai. Tout d’abord, l’instance municipale a réussi à combler les postes pour offrir ses services de camp de jour et de piscine pour la saison estivale.

Au camp de jour, Émilie Michaud, Cédric Savard, Laurence Foster et Marilou Bouchard s’occuperont des enfants, sous la supervision du moniteur Samuel Girard. À la piscine, la Ville a embauché Alexanne Lapointe, Anne-Florence Tremblay, Nicolas Perron et Maïka Lapointe.

Pour le bureau d’accueil touristique, les services d’accueil seront assurés par Mathis Marquis, guide touristique.

« Les salaires des étudiants se situent entre 17,67 $ et 18 $ de l’heure, à l’exception des moniteurs-sauveteurs de la piscine qui sont à 22 $ de l’heure », a précisé la mairesse Micheline Anctil.

La Ville se réjouit d’avoir réussi à attirer des jeunes dans ses services. « Ce n’est jamais facile de recruter ces années-ci. On a réussi. On a de belles équipes pour couvrir l’ensemble de nos services. On débute tout en confiance », affirme l’élue qui espère que les recrues se plairont dans leur travail d’été.

Autres embauches

Coralie Desrosiers viendra prêter main-forte à l’équipe du camping de la Baie-Verte.

Deux postes de journalier-opérateur ont été pourvus par Robin Parisé, qui passe de saisonnier à permanent, et André Lapointe, qui s’ajoute à l’équipe. Une journalière saisonnière a aussi été embauchée. Il s’agit de Caroline Bégin qui est entrée en fonction le 21 mai.

Après le départ à la retraite de Anny Gagnon, l’emploi de responsable de la gestion de la paie et des avantages sociaux est maintenant assuré par Isabelle Fortin, depuis le 8 mai.

Finalement, la candidature de Sylvie Hovington a été retenue à titre de remplaçante à la bibliothèque.