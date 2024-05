Forestville : Mécanique DAI change de mains

Depuis le 13 mai, l’homme d’affaires Dave Perron a cédé une partie de son entreprise, soit le garage Mécanique DAI de Forestville. Celui qui a été l’unique propriétaire durant 15 ans passe maintenant le flambeau à la relève.

La transaction qui a duré neuf mois réjouit le trio même si Dave Perron dit qu’il « n’était pas prêt » en souriant.

« On avait de l’intérêt tous les deux d’acheter », explique Patrick Tremblay, le nouveau copropriétaire, qui a quitté Baie-Comeau pour s’installer à Forestville dans l’optique de faire grandir sa nouvelle entreprise.

« C’est un nouveau défi et on est prêt à se lancer », ajoute Vincent Boudreault le second propriétaire qui travaille pour ce même garage comme mécanicien depuis maintenant quatre ans.

De la nouveauté

Deux nouveautés s’ajouteront d’ailleurs à l’entreprise de mécanique.

Un service de lave-auto à la main débutera dans quelques jours et un service de mécanique sur la route pour les équipements de levage sera offert sur tout le territoire de la Côte-Nord.

Auto Value qui a récemment été vendu à Auto Parts permettra d’ailleurs d’en faire bénéficier la clientèle. « Il y aura plus de pièces, plus de choix et de meilleurs prix », souligne avec fierté M. Tremblay.

Une année comme mentor

M. Perron accompagnera les deux nouveaux propriétaires sur une période d’un an afin de les aider à prendre les rênes de leur nouvelle entreprise.

« J’ai décidé de leur donner de mon temps pour leur transférer ça et apprendre la gestion », explique M. Perron.

L’ambition des nouveaux hommes d’affaires fait partie des motivations de M. Perron. « Ils sont jeunes, ils sont partis pour au moins 15 ans si ça va bien », lance-t-il.

Dave Perron, qui a sa ville natale à cœur, dit qu’il le fait également pour la population de Forestville.

Il souhaite que le garage puisse perdurer et que la clientèle demeure satisfaite.

L’équipe de quatre employés peut compter encore sur M. Perron et ils sont actuellement à la recherche d’un autre mécanicien pour combler leur main-d’œuvre et innover dans leur nouveau service sur la route.

La compagnie Remorquage Forestville demeure pour l’instant la propriété de Dave Perron et la possibilité d’acheter cette entreprise pour les jeunes entrepreneurs pourra se faire dans les prochaines années.