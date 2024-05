Gala Prix Mérite : cinq entreprises se distinguent

Pour une première fois, la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord a organisé le Gala Prix Mérite qui reconnaît le travail des entreprises de chez nous. Le 16 mai, les entrepreneurs étaient réunis à l’Hôtel Tadoussac pour festoyer et surtout, saluer leurs réalisations.

Sous la présidence d’honneur du président du Groupe Boisaco, Steeve St-Gelais, le Gala a souligné plus particulièrement cinq entreprises qui se sont distinguées dans quatre catégories et un prix coup de cœur.

En ce qui concerne la diversité et l’inclusion, le Groupe Boisaco de Sacré-Cœur a été sélectionné par le jury. « Face à une pénurie de main-d’œuvre, un projet de recrutement international de travailleurs nicaraguayens a démarré en 2019 avec l’aide de l’agence Travailleurs sans frontières. Malgré des ralentissements dus à la COVID-19, ce projet s’est concrétisé en janvier 2023 avec l’arrivée de plusieurs cohortes de travailleurs, employés par Boisaco et Bersaco », a dévoilé l’animateur de la soirée, l’humoriste Neev.

Du côté de l’innovation, c’est le travail du Domaine des Dunes de Tadoussac qui a été souligné. « Leurs efforts afin d’innover dans la gestion des enregistrements des clients leur permettent d’avoir une plus grande disponibilité pour interagir avec eux », a partagé l’animateur. L’entreprise s’est dotée d’un système de réservation en ligne, avec paiement complet, qui assure un suivi du flux de trésorerie et une diminution des annulations de dernières minutes.

Pour la catégorie Rayonnement et implication, c’est le Centre de la petite enfance, bureau coordonnateur La Giroflée, qui a vu sa candidature retenue. « Employeur de choix pour plus de 50 femmes, il contribue au bien-être socioéconomique local. Avec cinq installations satellites et 14 responsables de services éducatifs en milieu familial, il assure des services pour près de 200 familles », a mentionné Neev.

Finalement, le prix Commerce d’excellence a été attribué au Golf Le Méandre de Forestville. « L’entreprise se distingue par son engagement envers l’excellence commerciale dans la région et se dévoue à offrir une expérience unique à sa clientèle, et ce, dès l’arrivée des clients avec un accueil agréable », a divulgué le présentateur.

C’est le président d’honneur de la soirée qui a dévoilé le gagnant du prix Coup de cœur du jury. Il s’agit de la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord — Manicouagan qui offre aux enfants endeuillés un coffret souvenir, conçu avec soin par ses conseillères.

« Ce coffret contient des outils pour exprimer et apaiser leur peine, ainsi que du matériel pour le personnaliser. Accompagné d’informations pour les adultes, il aide les familles à traverser cette épreuve », a soutenu l’humoriste qui a conclu la soirée avec une présentation sur scène.

Chaque récipiendaire s’est vu remettre un trophée confectionné par le sculpteur bergeronnais Éric Maillet. Près de 100 personnes, entrepreneurs, élus et partenaires, ont participé à l’événement, ce qui réjouit la présidente de la Chambre de commerce, Stéphanie Gagnon.

« Un Gala reconstruit l’importance qu’ont les entreprises dans un écosystème complexe et complet au niveau de ce qui est un territoire habité. Lorsque nos entreprises rayonnent, notre région rayonne », a-t-elle clamé lors de l’ouverture du gala.