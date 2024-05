La marche des Petits Bonheurs sera de retour le 6 juin à Forestville

Les Chevaliers de Colomb de Forestville organisent à nouveau la marche des Petits Bonheurs qui permet d’amasser des fonds pour une cause locale.

Cette année, l’activité se tiendra le 6 juin et le départ se fera dans la cour arrière de l’école St-Luc de Forestville. C’est l’ergothérapeute Karine Blouin qui assure la présidence d’honneur.

Pour l’édition 2024, les fonds seront remis pour la création d’un local actif pour les élèves de l’école primaire forestvilloise.

« Le but est de leur offrir un endroit pour aller bouger et dépenser leur surplus d’énergie, leur permettant ainsi d’être plus attentifs et disponibles aux apprentissages en classe », explique les Chevaliers de Colomb sur les réseaux sociaux.

Si la journée s’annonce pluvieuse, l’événement sera reporté au 14 juin.