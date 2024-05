Audience du BAPE : les citoyens de Tadoussac veulent garder leurs dunes

Restés silencieux pendant les différentes rencontres informatives sur le parc national des Dunes-de-Tadoussac au fil des années, les citoyens en désaccord avec le projet ont finalement été entendus. Et ils en avaient long à dire.

Tandis que certaines personnes prônaient le refus total d’un parc national dans la municipalité, d’autres semblaient à la recherche de solutions pour atténuer les différents irritants que pourrait entraîner sa création.

Les deux commissaires du BAPE Pierre André et Louis Dériger ne prendront pas de vacances cet été, puisque 115 mémoires et 75 commentaires ont été reçus lors de la deuxième partie des audiences.

Time-out

La représentante de l’Alliance citoyenne des dunes de Tadoussac, Maryline Gagné, a déploré qu’en 2018 la Municipalité de Tadoussac « mette fin au mandat » d’un comité formé pour explorer les différentes options de création comme la cogestion entre la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) et la Municipalité.

Selon cette dernière, la gestion exclusive de la SÉPAQ ne tiendrait pas compte de l’utilisation actuelle du territoire par les citoyens, et « interdirait tous les usages » à la place d’intégrer leurs habitudes de vie dans le nouveau parc.

C’est pourquoi le regroupement citoyen désire reprendre là où les consultations préliminaires de 2018 ont cessé.

La représentante Fannie Gagnon a indiqué que l’Alliance serait favorable au rétablissement d’un nouveau comité de travail pour penser la gestion dans le futur, lorsque questionnée par Louis Dériger.

« Si l’option de parc national est la meilleure après le travail qui va avoir été fait, on va se rallier derrière cette décision démocratique », a-t-elle assuré.

Camping et VTT

Les 75 places de camping ont été mises à mal par plusieurs citoyens. Ils sont à peu près tous arrivés à la même conclusion quant aux aménagements dits « excessifs » de la SÉPAQ : les dunes perdront leur caractère sauvage et unique.

Puisqu’une piste cyclable remplacera le chemin principal dans le plan d’aménagement, les utilisateurs locaux de VTT et d’automobile seront redirigés.

Un citoyen a cité la complexité qu’engendrerait la mise en place de permissions spéciales et de voies de contournement.

« Ce sera plus compliqué d’aller aux clams, ou juste se promener », a-t-il dit. « On vient qu’on n’a plus le goût d’y aller », a-t-il ajouté.

Ce que nos jeunes en pensent

Deux étudiantes de 5e secondaire à la polyvalente des Berges sont venues lire un texte rédigé par les élèves de ce niveau à la suite d’un questionnaire effectué en classe.

« Dans notre communauté, les jeunes sont habitués de passer d’un village à l’autre pour leurs loisirs. Ce serait dommage qu’ils ne puissent plus avoir accès au site gratuitement alors qu’ils utilisent le territoire régulièrement, et ce, depuis longtemps », a fait savoir l’une d’elles à propos de l’absence de gratuité pour les citoyens du reste du secteur ouest.

« De plus, les jeunes craignent qu’en modifiant l’endroit pour d’attirer les touristes, le site perde de son charme patrimonial et que ce ne soit plus le milieu agréable et naturel qu’ils connaissent », a-t-elle relaté.

Le commissaire Pierre André a salué leur prise de parole en la qualifiant d’un « exercice de citoyenneté extraordinaire ».