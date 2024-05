La Véloroute des Baleines veut s’étendre vers l’est 

Alors qu’elle a dressé le bilan de sa dernière année, marquée par plusieurs réalisations, la Corporation Véloroute des Baleines travaille déjà sur ses prochains objectifs. Son principal projet : étendre la Route verte vers l’est, tout au bout de la longue route 138.

La Corporation imagine un réseau cyclable de Tadoussac à Kegaska et l’homologation Route verte pour le tronçon de la baie Saint-Pancrace jusqu’à la fin de la route 138.

« En allant chercher l’homologation, ça donne accès à toute une pléiade de subventions pour faire des travaux d’aménagement cyclable. Ça oblige également le ministère des Transports, lorsqu’il fait des interventions sur la route 138, à élargir la route là où on n’a pas d’accotement pavé », partage Denis Villeneuve.

« Le travail se fait présentement avec les MRC de l’est du territoire », ajoute-t-il.

Des avancées majeures

Pour Denis Villeneuve, l’année 2023 a été marquée par deux réalisations majeures.

« Avec la fusion des deux ATR Manicouagan et Duplessis, c’est une raison qui est venue militer pour penser véloroute des baleines entre Tadoussac et le bout de la 138, Kegaska. Depuis l’année dernière, on travaille avec des gens de l’est du territoire, et 4 personnes du conseil d’administration sont de Sept-Îles. On est très content de ça », souligne-t-il.

Ensuite, l’inauguration d’une nouvelle piste cyclable qui permet aux cyclistes de sortir de la route 138 lorsqu’on se dirige vers la sortie ouest de Baie-Comeau représente une avancée significative pour la sécurité et l’attractivité de la région.

« Lorsqu’on quitte Baie-Comeau en direction ouest, on passe les barrages Manic-1 et la compagnie hydroélectrique Manicouagan, et au lieu de s’engager dans la pente, où il y a peu ou pas d’accotement, il y a une piste cyclable en plein bois sur 1,9 km qui vous fait sortir sur le chemin de la scierie des Outardes. C’est un élément de sécurité et d’attraction extrêmement important dans notre région », déclare fièrement le directeur général.

Redéfinition du rôle de la Corporation

En 2023, la Corporation a décidé de ne plus agir en tant que maître d’œuvre complet pour les projets d’infrastructures.

« On est membre de l’Association des réseaux cyclables du Québec et lorsqu’on a eu des réunions, on a questionné les gens autour de nous comme la Corporation du Circuit cyclable Tour du lac Saint-Jean et le P’tit Train du Nord, explique M. Villeneuve. Ils nous ont tous confirmé qu’ils ne pilotaient pas leurs projets d’infrastructure, car ils n’ont pas le fonds de roulement pour ça. »

Ainsi, avec un budget annuel de 60 000 $, il était irréaliste de gérer des projets de grande envergure comme la piste cyclable de Baie-Comeau, qui a coûté 1,8 M$.

« On s’est rendu compte que notre rôle à nous était d’être là et d’appuyer les projets de pistes cyclables et autres. Mais on n’agira plus comme maître d’œuvre. Dans toutes les régions du Québec, ce sont les MRC, les municipalités, les communautés innues, qui pilotent ces projets-là », fait savoir Denis Villeneuve.

Promotions et événements

La promotion reste une priorité pour attirer les cyclotouristes et dynamiser l’économie locale pour la corporation.

« On participe au salon vélo de Montréal et Québec. On a un site web. On vient de produire avec Tourisme Côte-Nord et Vélo-Québec une toute nouvelle carte vélo qui va de Tadoussac au bout de la 138 », détaille le directeur bénévole.

« Cela amène des touristes chez nous et des retombées économiques associées au cyclotourisme. »

Randonnée Vélo-Vallée

Pour financer ces projets, la Corporation organise la randonnée Vélo-Vallée, prévue cette année pour le 23 juin.

« L’année passée a été un montant record avec 85 000 $ et 102 cyclistes. Cette année, on a 110 cyclistes d’inscrits déjà, se réjouit le directeur général. On donne 60 % des gains à La Vallée des Roseaux et on garde 40 % des gains pour la Corporation Véloroute des Baleines. C’est une belle réussite et on est très fier. »

Avec un bilan 2023 prometteur et des projets ambitieux pour l’avenir, la Corporation Véloroute des Baleines continue de tracer la route vers un littoral sur la Côte-Nord cyclable, sécuritaire et attrayant pour tous.