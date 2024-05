Qui sera la voix de St-Marc Pardu dans l’bois?

Le festival St-Marc Pardu dans l’bois est à la recherche d’artistes talentueux pour son concours de chant amateur intitulé Jamais 2 sans twa. Solitaire ou en groupe, il est temps de faire connaître votre voix, l’appel de candidatures est lancé.

Il s’agit d’une nouveauté pour la 3e édition du festival, qui a lieu à Colombier, secteur Saint-Marc-de-Latour. « Notre but est de sortir de l’ombre les personnes qui aiment chanter, mais qui ne peuvent le faire par manque d’occasion et de support », dévoile Cynthia Lavoie, vice-présidente de Lynx St-Marc, organisme à la tête de l’événement culturel.

Un minimum de 5 chanteurs ou groupes de musique seront sélectionnés pour monter sur une nouvelle scène aménagée sur le terrain du festival, « un peu plus loin dans le bois », indique Mme Lavoie. Ils présenteront tous une chanson québécoise en après-midi le 13 juillet, juste avant les spectacles du soir.

« Les juges sur place choisiront un gagnant qui sera annoncé la journée même sur la scène. Un trophée lui sera remis et il présentera sa chanson sur la scène SWE (scène principale) », divulgue l’organisatrice.

Les artistes intéressés peuvent envoyer dès maintenant une vidéo de leur performance par courriel à lynx_st-marc@hotmail.com.

Notons que le concours de chant est appuyé par la MRC de La Haute-Côte-Nord, qui a octroyé une somme de 6 000 $ au projet. Il reviendra lors des prochaines éditions.

Pour sa 3e édition, le festival St-Marc Pardu dans l’bois a vu son nombre de commanditaires doubler. Émile Bilodeau, Jérôme 50, Cayenne, Hommage à Dédé et bien d’autres artistes seront en prestation les 12 et 13 juillet sur le terrain aménagé pour l’occasion. L’événement accueille plus de 900 festivaliers et peut en recevoir 2 000.

Le concours de chant Jamais 2 sans twa a été lancé le 24 mai lors d’un 5 à 7 tenu à l’emplacement du festival St-Marc Pardu dans l’bois. Photo Johannie Gaudreault