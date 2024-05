Apprendre à bien nettoyer son embarcation : deux activités en Haute-Côte-Nord

L’Organisme de bassins versants (OBV) de la Haute-Côte-Nord organisera des démonstrations de station de lavage d’embarcation sur son territoire. Ces activités ont pour objectif de sensibiliser et informer les acteurs de l’eau ainsi que la population sur les enjeux causés par les espèces aquatiques envahissantes.

Les démonstrations auront le 3 juin et seront gratuites. Une première se tiendra à la rampe d’accès du lac Gobeil de 9 h à 11 h, et une seconde se tiendra derrière le poste d’accueil de la Zec Forestville de 13 h 30 à 15 h 30.

Des membres de l’équipe d’Ozero, une entreprise d’ingénierie spécialisée en nettoyage d’embarcation, seront présents sur place pour faire la démonstration et répondre aux questions techniques.

Des membres de l’OBV seront aussi de la partie afin d’apporter des réponses d’ordre écologiques et environnementales.

L’OBV invite toutes les personnes intéressées à assister à l’activité et à amener leur matériel nautique comme leur chaloupe, kayak, canot, planche à pagaie, et matériel de plongée.

La MRC de La Haute-Côte-Nord a officialisé une aide financière de 20 061 $ pour ce projet, qui répond à un besoin de plus en plus croissant de limiter l’envahissement d’espèces existantes sur le territoire et d’en empêcher d’autres d’y pénétrer.

Des plantes exotiques envahissantes comme le myriophylle à épis, déjà constaté dans le lac Gobeil, peuvent affecter la biodiversité du fond du lac et ainsi nuire à la pêche.

La moule zébrée, qui n’est pas encore sur la Côte-Nord, peut également avoir d’importantes répercussions négatives sur les habitats en eau douce, en monopolisant la nourriture au détriment des espèces indigènes.