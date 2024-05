Climat: le Groupe d’experts en adaptation remet ses recommandations

Les membres du Groupe d’experts en adaptation aux changements climatiques (GEA) ont remis mardi matin leurs recommandations au gouvernement de François Legault.

À l’automne 2023, le ministre de l’Environnement Benoit Charette avait annoncé la création d’un groupe d’experts dont le mandat est de conseiller le gouvernement sur l’adaptation aux changements climatiques.

Les membres du GEA ont publié une liste de 20 recommandations, soutenues par plus de 90 moyens. Ces recommandations sont articulées autour de cinq axes stratégiques:

• Assurer une gestion préventive des écosystèmes naturels et des services écosystémiques;

• Protéger la santé, la sécurité et le bien-être de toutes et tous;

• Adapter les bâtiments et les infrastructures et assurer la résilience des systèmes essentiels;

• Favoriser l’adaptation des activités économiques et du système financier face aux risques;

• Soutenir la capacité d’adaptation et le passage à l’action de l’ensemble des acteurs.

«Sans des mesures d’adaptation adéquates, nous réagirons aux aléas climatiques en assumant des coûts des dommages et de la restauration toujours de plus en plus croissants en plus de fragiliser les écosystèmes, le bien-être humain, la santé et l’économie», peut-on lire dans le document transmis au gouvernement.

Le GEA est formé de 11 membres.

Alain Bourque, directeur général d’Ouranos et membre du Comité consultatif sur les changements climatiques, est l’un des coprésidents.

L’autre est Alain Webster, professeur à Université de Sherbrooke et président du Comité consultatif sur les changements climatiques.

Un deuxième groupe d’experts

Le Groupe d’experts en adaptation aux changements climatiques a été créé dans la foulée de la démission du spécialiste de l’énergie Pierre-Olivier Pineau d’un autre groupe d’experts; le Comité consultatif sur les changements climatiques.

M. Pineau avait démissionné du comité à l’été 2023 en dénonçant «une sorte de censure», un manque de vision et de transparence, des programmes inefficaces ainsi que l’absence de remise en question sur la façon dont les Québécois consomment l’énergie.

Le ministre de l’Environnement avait rejeté les critiques du professeur Pineau.

Questionné par La Presse Canadienne sur la pertinence de créer un deuxième groupe de conseillers, le cabinet du ministre Charette avait à l’époque indiqué que le Comité consultatif sur les changements climatiques «a déjà une liste de sujets sur lesquels se pencher prochainement» et que le sujet de l’adaptation «n’est pas, à court terme, dans les mandats».

Toutefois, le bureau du ministre avait précisé que les deux groupes d’experts seraient appelés à travailler ensemble et qu’il y aurait une cohérence «entre le comité consultatif et le groupe d’experts».