Fête nationale : Pépé et sa guitare s’amène à Franquelin

Le 23 juin s’annonce festif à Franquelin alors que le village reçoit les festivités régionales de la Fête nationale du Québec.

La programmation a été dévoilée le 28 mai devant les citoyens fébriles. Il y aura plusieurs animations pour les familles durant la journée et les artistes Stéphanie Chassé, Hert Leblanc ainsi que Pépé et sa guitare feront chanter et danser la foule le soir.

« Ce n’est pas parce que tu es à Franquelin que le comité organisateur n’a pas l’expertise et n’est pas capable de rayonner régionalement et d’attirer des gens », déclare la coordonnatrice du comité de la Fête nationale de la Côte-Nord, Myreille Lalancette.

Franquelin l’a d’ailleurs prouvé avec les années, remarque le maire Victor Hamel.

« Depuis plusieurs années, on a toujours organisé une fête de grande envergure, avec de gros feux d’artifice et de bons groupes de musique », lance-t-il.

« Je visite aussi les fêtes dans les municipalités et j’étais capable de dire au comité d’analyse que Franquelin serait en mesure de tenir une fête d’envergure régionale », poursuit Mme Lalancette.

Pour sa 190e édition, la Fête nationale du Québec a opté pour la thématique : Retrouvons-nous à la belle étoile.

Hommage à Steeve Grenier

« C’était son bébé », s’exclame Victor Hamel, un sourire au visage, pensant à son prédécesseur. Steeve Grenier, qui est décédé plus tôt cette année, a toujours mis beaucoup d’efforts et de passion dans l’organisation de la fête nationale, avec sa famille.

« On voulait faire quelque chose de grand en son honneur. Heureusement, avec le national, on peut recevoir de l’aide », ajoute-t-il.

Pour M. Hamel, les citoyens auront assurément une pensée pour l’ancien maire au moment de lever les yeux vers le ciel pour admirer les feux d’artifice.

« Je désire remercier [sa famille] de poursuivre la tradition et d’accepter encore cette année d’être les artificiers, malgré l’absence de M. Grenier », souligne-t-il.