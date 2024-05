Les études se poursuivent pour les travaux à la centrale Bersimis-1

Hydro-Québec poursuit ses relevés et investigations cet été en vue de la réhabilitation de la crête déversante de la centrale Bersimis-1. Des travaux de stabilisation pourraient également être réalisés en 2024.

Au cours de l’été, la société d’État poursuivra sa campagne de relevés et d’investigations géotechniques et environnementales, qui s’inscrit dans le processus de collecte d’information de l’avant-projet.

Des échantillonnages pour compléter l’étude de caractérisation des sols sont prévus dans le secteur aval de la crête déversante. Ils seront réalisés en juin.



Des relevés bathymétriques sont prévus dans la rivière Betsiamites et en amont de la prise d’eau de

Bersimis-1. Ils seront réalisés à l’aide de bateaux scientifiques vers la mi-juin.

« Dans le cadre des études géotechniques et de l’étude de structure, nous prévoyons faire des forages, des inspections et de l’exploration au moyen de puits dans le secteur de l’évacuateur, de la crête et des ouvrages de retenue de Bersimis-1 », explique Andréanne Jean, conseillère en relation avec le milieu chez Hydro-Québec.

Ces relevés se réaliseront sur une période de trois à quatre semaines au cours de l’été.

Notons qu’une crête déversante est la surface supérieure d’un barrage qui est conçue pour que l’eau coule d’elle-même par-dessus le barrage en cas de crue. « Elle assure que l’eau ne dépasse jamais un certain niveau dans le réservoir », précise Mme Jean.

Ainsi, la crête déversante de Bersimis-1 est un ouvrage de régularisation du réservoir Pipmuacan.

Travaux de stabilisation

Des travaux visant la stabilisation temporaire de la crête sont à l’étude dans le cadre du projet. Ils se traduiraient par l’excavation d’une partie du remblai de part et d’autre de la crête, le bétonnage de contreforts pour stabiliser le muret existant puis la remise en place des matériaux de remblai.