Prolongement de la promenade des Escoumins : des citoyens frustrés par le projet

Le projet de prolongement de la promenade près de la baie des Escoumins ne fait pas l’affaire d’un couple de propriétaires à l’angle des rues St-Marcellin Est et de la Croix, qui se retrouvera avec une nouvelle section de l’infrastructure à quelques pas de sa maison.

Quand ils ont acheté leur maison il y a plus d’un an, Jérémy Auger et Chloé Émond-Godin ont été mis au courant par l’ancien propriétaire qu’un projet de nouveau tronçon de la promenade, qui passera derrière leur demeure, se prépare.

Le couple apprend toutefois que le segment passera à quelques pas de sa résidence et non plus loin. Il craint ainsi de perdre sa quiétude et sa vue sur la baie.

« Quand on est allé rencontrer le directeur des travaux publics il y a un mois, il nous avait dit qu’il n’y avait pas de plans établis parmi les scénarios qu’il nous a présentés », raconte Chloé Émond-Godin.

« Il nous a proposé d’envoyer une lettre mentionnant nos craintes, nos inquiétudes et nos questions. Nous l’avons fait et nous avons eu un accusé de réception, mais nous n’avons jamais obtenu de réponses de la part de la Municipalité », poursuit-elle.

Trop proche

La Municipalité des Escoumins avait depuis bon nombre d’années la volonté de prolonger la promenade allant de la route 138 jusqu’à la rue de la Croix, et elle a récemment reçu une aide financière de 100 000 $ de la MRC pour l’aménagement de plusieurs installations dans le secteur, dont cette section du tracé.

Le segment ira de la maison de la Culture jusqu’à la rue de la Croix, mais passera en avant du garage appartenant à la Municipalité au lieu de longer la baie.

« Quand on a fait le sondage à l’époque, tout le monde était en faveur du projet », indique le maire André Desrosiers. « Ça fait des années qu’on parle de ça. C’est un beau projet qu’on a, et si on veut se développer au niveau touristique, c’est ce que la population demande », ajoute-t-il.

Cependant pour le propriétaire Jérémy Auger, le projet a « mal vieilli, et doit être repensé ».

Frustration

Le ton est monté lors d’une échauffourée au dernier conseil municipal entre le maire et le propriétaire, qui a refusé l’offre du conseil de mettre une haie ou une clôture qui lui ferait gagner « 4 à 5 pieds de terrain », explique M. Desrosiers.

Le propriétaire a plutôt préconisé le réaménagement de la rue St-Marcellin Est comme prolongement logique de la promenade, dont la création d’un nouveau trottoir de son côté de la rue qui minimiserait par le fait même les risques de sécurité pour les piétons face aux voitures.

Le maire affirme toutefois qu’il est trop tard pour changer le contenu du projet, car la Municipalité a « déjà reçu des subventions ».

Les propriétaires assurent toutefois que leur mécontentement va au-delà du désir d’intimité de leur cour arrière citant un manque d’écoute de la part de l’instance municipale.

« Je ne sens pas que la Municipalité me considère, et je crois qu’elle ne me respecte pas en tant que citoyen », estime Jérémy Auger, qui assure au passage que sa conjointe et lui ne sont pas « contre » le projet.

« Je veux que le projet se fasse, mais j’aimerais qu’il se fasse de façon réfléchie pour qu’il réponde aux besoins de l’ensemble de la population et pas juste à ceux des touristes », termine Chloé Émond-Godin, qui partage au Journal son désir de créer une pétition pour la suite.

« On maintient l’offre de clôture quand même. Mon but, c’est qu’on soit capable de s’asseoir ensemble et de s’entendre », dit André Desrosiers, de son côté.

« On va mettre ce qu’il faut pour qu’ils soient bien et en sécurité sur leur terrain », ajoute ce dernier.