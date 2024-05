Un bébé transféré de Baie-Comeau à Québec sans sa mère

En point de presse le 28 mai, le député du Parti québécois, Joël Arsenau, a dénoncé le transfert d’un nouveau-né de Baie-Comeau à Québec sans sa mère, dans la foulée de la crise des soins de santé qui frappe de plein fouet la Côte-Nord.

« Quand on dit qu’on a au Québec un système à deux vitesses, de plus en plus, entre les régions et les grands centres puis qu’on fonctionne, on gère le système par attrition, moi, ça me révolte absolument », a lancé d’entrée de jeu le député des Iles-de-la-Madeleine.

Ce dernier ne peut pas accepter que, « dans nos régions, on ne puisse pas accoucher, avoir les soins nécessaires ». « Lorsqu’on est des Québécois qui avons payé pour un système de santé universel gratuit et accessible partout en région, là c’est la base », a-t-il ajouté.

Joël Arsenau ne comprend pas que nous ayons des services d’obstétrique, mais « pas la pouponnière pour s’occuper de l’enfant à la naissance ».

« Moi, je suis véritablement révolté et puis je ne comprends pas qu’on ait laissé la situation se détériorer à ce point, en sachant que, si on allait mettre en place des mesures avec les agences de placement qu’il allait y avoir des conséquences, puis qu’on parle d’une équipe volante, mais qui n’a toujours pas pris son envol », a-t-il commenté.

