Une tornade a bien touché terre dans la région de Rigaud lundi soir

Une tornade a bel et bien touché terre dans le sud-ouest du Québec vers 17 heures 30 lundi.

La porte-parole d’Environnement Canada Michèle Fleury a confirmé qu’une tornade avait touché le sol dans la région de Rigaud, se fiant aux vidéos reçues et aux dommages aux bâtiments qui ont été signalés.

Mme Fleury a précisé mardi midi qu’une équipe d’enquêteurs d’Environnement Canada était en route pour confirmer la force et la trajectoire de la tornade.

La mairesse de Très-Saint-Rédempteur, Julie Lemieux, a souligné mardi que la tornade avait renversé des arbres et endommagé plusieurs maisons et bâtiments agricoles dans la petite localité ainsi qu’à Rigaud, à proximité.

Les autorités ne croient pas que quelqu’un ait été blessé.

Un propriétaire de Très-Saint-Rédempteur, dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, près de la frontière avec l’Ontario, raconte qu’il l’a échappé belle, lundi, après que sa maison a été frappée par la tornade.

Daniel Gélinas prenait un café chez lui en fin d’après-midi lorsqu’il a remarqué des nuages tourbillonnants et aperçu sa terrasse «qui se promenait».

Il a raconté mardi en entrevue qu’il avait juste eu le temps d’attraper son chien et de se précipiter au sous-sol avant que la tornade n’arrache le toit de sa maison, rase son garage et éparpille ses affaires dans la rue.

«On est sortis dehors, puis c’était la destruction totale (…) Notre gazebo puis tout ça, le garage: dans l’arbre», a-t-il raconté.

M. Gélinas et son épouse Julia Asselstine se disent encore sous le choc de voir quatre années de travail acharné pour restaurer la propriété être détruites en quelques secondes. Mais ils sont soulagés d’être en sécurité et disent qu’ils vont la reconstruire.

Le directeur par intérim du Service de sécurité incendie de Rigaud, Guillaume Roy, indiquait lundi soir que quatre maisons avaient été endommagées, dont une qui a eu son toit arraché. Deux granges et deux silos à grains ont aussi été abîmés. Dans une de ces installations, M. Roy a souligné qu’un garage contenant des poulets avait disparu.

Par ailleurs, un peu plus de 6000 clients d’Hydro-Québec étaient toujours privés d’électricité en début d’après-midi mardi, au lendemain du passage d’un système météorologique qui s’est accompagné de pluie forte, de vents violents et d’orages — sans compter la tornade en Montérégie.

Mardi à 13 h 30, la société d’État rapportait que plus de 6028 clients étaient affectés par 117 pannes en cours. Les régions les plus affectées sont l’Estrie, la Montérégie, l’Outaouais, Montréal-Laval et Lanaudière.

Au plus fort de l’événement, lundi soir, plus de 70 000 clients d’Hydro-Québec ont été en panne en raison des orages. La société d’État a déployé plus de 200 équipes sur le terrain afin de rétablir le courant «le plus rapidement possible».