Centraide : les besoins grandissent en Haute-Côte-Nord et en Manicouagan

La dernière année de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan a été caractérisée par l’augmentation flagrante des demandes d’aide. « Avec la crise économique, la pénurie de logements, l’augmentation des personnes en situation d’itinérance ou encore l’insécurité alimentaire, on a eu plus de demandes que jamais », lance Josée Mailloux.

La directrice générale de l’organisation admet « avoir dû faire preuve de créativité pour trouver de nouvelles façons de faire » afin d’aider tout le monde.

Force est d’admettre que les besoins sont grandissants. « Je pensais qu’on était sorti de la crise. Je pensais qu’on aurait une année normale, ce qu’on n’a pas eu depuis plusieurs années. Mais, non, on n’est pas revenu à la normale », ajoute-t-elle.

Notons que Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan a tenu son assemblée générale annuelle le 28 juin. Mme Mailloux informe que ce sont quelque 15 000 personnes qui ont reçu de l’aide de Centraide dans la dernière année via l’un de ses fonds.

Cela signifie que c’est plus du tiers de la population qui a un moment ou à un autre a eu besoin de soutien pendant la dernière année, note la directrice générale.

Du changement au conseil d’administration

Après 18 ans à siéger au sein de l’organisme et président depuis 7 ans, François Leblond, a annoncé son départ. Patrick Lowe et Michel Morissette, en poste depuis 2016, ont aussi quitté le conseil d’administration.

Leur engagement et leur dévouement pour la cause ont été soulignés par leurs pairs. Camille Vigneault et Antonio Hortas rejoignent les rangs de l’organisation.

Donner c’est recevoir

La campagne 2023-2024 « Donner c’est recevoir » s’est tenue sous la présidence d’honneur de Marjorie Deschênes et Martin Ouellet.

« On a eu une petite baisse au niveau des revenus des donateurs, mais la hausse vient de nouveaux partenariats avec des nouveaux bailleurs de fonds », mentionne Josée Mailloux, rappelant la grande générosité de la communauté.

Pour l’année 2024-2025, Centraide redistribuera 939 000$ pour venir en support aux personnes les plus

vulnérables.

Cela passera entre autres par les fonds Elles et ILS Centraide, Retour en classe, Secours aux familles, le Fonds Dépannage alimentaire ou encore le Programme de collation dans les écoles.