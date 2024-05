Les Légumeureux prêts pour leur première saison

La saison est bel et bien commencée pour les initiateurs de la coopérative Les Légumeureux des Bergeronnes, qui ont autant de projets de développement que de terre sur leur paire de bottes.

Pour son début de saison, Les Légumeureux organisent une campagne avec la plateforme de financement participatif La Ruche, en collaboration avec le Mouvement Desjardins, afin d’acquérir une serre tunnel de 48 pieds. Celle-ci permettra de faire pousser plus efficacement les légumes chaleur comme les aubergines, tomates, concombres et poivrons.

Avec un objectif de 4 000 $, la campagne propose plusieurs offres comme du matériel promotionnel, des coupons de tirage, des certificats cadeaux et des rabais sur les légumes de cette année.

Pour les fondateurs Mat Michaud et Jane Stairs, ce n’est que le début. Leurs récoltes ainsi que 2 000 semis seront à vendre à la boutique la Baraque et le marché du Hangar festif des Bergeronnes, ainsi qu’au Kiboikoi des Escoumins au cours de l’été en formule premier arrivé premier servi.

« Étant donné que c’est notre première année à grand déploiement, les horaires et la disponibilité des produits sont un peu difficiles à évaluer », explique Mat Michaud.

« C’est certain qu’à la fin juin on va avoir des choux, des laitues, des radis et des pois, et à la mi-juillet, on va commencer à avoir des tomates et des concombres avec des carottes en fin de mois », estime-t-il.

« Parlant d’assiettes d’ici »

Mené sur le sujet des produits locaux dans nos assiettes, Mat Michaud annonce que des collaborations sont en cours avec les restaurateurs de chez nous. « Parlant d’assiettes d’ici, les gens pourront retrouver nos produits dans les restaurants près de chez eux », précise-t-il, en nommant le Bistro Henri des Bergeronnes et le Kiboikoi des Escoumins.

Une parcelle de terre d’un demi-hectare sera en culture pour la saison, en plus d’une serre de 45 pieds de longueur. « Plus que ça va aller, plus on va essayer d’augmenter en production. Notre objectif est de desservir le secteur des Bergeronnes et des Escoumins, et un peu Sacré-Cœur et Tadoussac », souligne Jane Stairs.

Citant un manque de légumes frais dans la région amplifié par le décès de Bertrand Murray des Escoumins, qui amenait des produits de l’Île d’Orléans, les deux fondateurs de la coopérative expliquent qu’il y a un « potentiel » pour combler le vide légumier avec la culture maraîchère locale dans la région.

La coopérative avait également inclus des ateliers pour informer la population dans son plan initial, mais ceux-ci devront attendre, faute de temps et de financement. « C’est beaucoup de travail et ça demande beaucoup de financement. Mais ça se développe lentement », annonce Jane Stairs.