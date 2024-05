L’école des arts de la scène de Sacré-Coeur change de nom

L’école À la portée du Fjord s’appellera dorénavant Le Repère des Arts, et garde ses locaux près de l’aréna au centre du village de Sacré-Coeur.

Le dévoilement de la nouvelle image de marque, du nouveau nom et du nouveau plan stratégique du Repère des Arts s’est fait avec quelques partenaires, artistes-collaborateurs et son conseil d’administration avant l’assemblée générale annuelle de l’organisme.

« Notre organisme amorce une nouvelle phase de son histoire et s’offre un nouveau visage, et un nouveau nom et un nouveau logo et élargit son champ d’action », a indiqué la présidente du Repère des Arts Claire Rommalaere.

Le nouveau logo est inspiré d’un dessin d’enfant qui a interpellé le conseil d’administration, qui a décidé de le retravailler pour qu’il représente « la création, le point de repère, et aussi l’humanité qui nous relie », a fait savoir la présidente.