Le parcours d’une écrivaine baie-comoise 

La jeune Marie-Ève amoureuse des livres, fréquentant la bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau à l’adolescence, a poussé son amour de la lecture encore plus loin. Deux décennies plus tard, elle est devenue autrice.

Attirée par le monde des médias, Marie-Ève Hudon a finalement trouvé sa voie comme enseignante en adaptation scolaire et sociale auprès d’une clientèle différente. Après avoir étudié au Cégep de Baie-Comeau en Arts et lettres et après avoir trouvé l’amour, elle a adopté la ville de Sherbrooke pour s’y installer et fonder sa famille. « J’ai trouvé que Sherbrooke a une saveur de petite ville chaleureuse », souligne-t-elle lui rappelant l’essence de Baie-Comeau.

Celle qui dit consommer beaucoup de littérature et adorer les romans chick-lit a toujours été curieuse de connaître la vie qui se cachait derrière les auteurs.

Commencer à écrire des histoires

Marie-Ève Hudon a pu vivre cet envers du décor après la sortie de son premier roman Marieuse à temps partiel paru en mars 2023.

C’est son propre mariage atypique et sa célébrante dotée d’une panoplie d’anecdotes comme parcelle d’inspiration que l’autrice a construit son premier ouvrage. « J’avais envie de découvrir ce que c’était d’écrire un livre », explique-t-elle en entrevue au journal Le Manic. Elle ajoute qu’elle avait envie de « comprendre ».

Avec un petit coup de pouce du temps à remplir par la pandémie, Marie-Ève Hudon a terminé et lancé ce premier roman tout en débutant le second Le B & B de Marie-Julie qui est fraîchement disponible en librairie depuis quelques semaines.

Si cette boucle semble rapidement se reprendre, c’est chose commune dans le monde littéraire, selon l’autrice.

Même si le début de son écriture était bien personnel, la foi que son amoureux avait pour sa plume lui a permis d’envoyer son manuscrit à des éditeurs, dont un qui a rapidement souligné son intérêt, les Éditions JCL.

La boucle reprendra de nouveau puisqu’au moment d’écrire ces lignes, la Baie-Comoise a presque complété l’écriture de son troisième roman qui mettra en mots ses racines, soit la Côte-Nord.

Puisant dans ses souvenirs d’enfance, elle a ressenti un sentiment de bien-être lors de l’écriture de celui-ci. Elle a d’ailleurs pu compter sur son père et sa sœur pour peaufiner quelques idées.

Sans être en mesure de confirmer sa présence au Salon du livre de la région prochainement, Marie-Ève Hudon prendra certainement le temps et le plaisir de venir faire découvrir ce troisième roman au printemps 2025.