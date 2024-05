Les élus de la Côte-Nord rencontrent le ministre de la Santé

Des élus de la Côte-Nord ont rencontré le ministre de la Santé, Christian Dubé, jeudi après-midi, pour faire le point sur la crise qui frappe la région depuis plusieurs semaines.

Sur sa plateforme X, le ministre Christian Dubé a indiqué qu’ils sont entre autres revenus sur « la procédure totalement inacceptable », faisant référence à celle qui permettait que certains hôpitaux de la Côte-Nord expulsent des patients aînés refusant d’être transférés en CHSLD, et même, de leur charger les jours d’occupation non autorisés.

Les autres enjeux de la région ont également été abordés.

« C’était important pour moi de les rassurer dans le contexte actuel », a-t-il écrit.

Le ministre a également rencontré des élus de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’Outaouais, qui composent aussi avec des enjeux importants en santé.

“Le ministre Dubé a rappelé que nous ne ménagerons aucun effort et que nous serons là pour les Nord-Côtiers. Les renforts arrivent!”, a pour sa part commenté la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain sur sa page Facebook. Elle était présente à la rencontre.

L’équipe volante d’infirmières et de préposées que le gouvernement est en train de mettre en place pour venir en renfort sur le terrain est attendue le 20 juin.

Des solutions à trouver

La présidente de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, Meggie Richard, retient l’écoute et l’ouverture a trouvé des solutions de la part de Christian Dubé. « Il nous a aussi assuré qu’on serait priorisé pour le déploiement des équipes volantes », dit-elle.

Les élus ont profité de cette rencontre pour marteler leur message que la Côte-Nord est unique et qu’elle est beaucoup plus touchée par la fin de l’usage de la main-d’œuvre indépendante comparée à d’autres régions. Ils ont aussi affirmé qu’il était inacceptable qu’un seul patient soit transféré dans des centres urbains pour des services qui doivent être offerts en région.

« On doit trouver des solutions rapidement pour qu’en 2026, on réussisse à combler les postes occupés par la main-d’œuvre indépendante », dit-elle.

Il reste toutefois des inquiétudes pour les prochaines semaines quant aux réseaux de la santé.

« Il y a de l’aide qui arrive au fur et à mesure, mais on sait à quel point le réseau est fragile. On est très inquiet pour les prochaines semaines. On espère vraiment que le ministre [Dubé] va avoir entendu nos doléances. La Côte-Nord doit être mise en priorité pour trouver des solutions à long terme parce qu’on ne peut pas tolérer une situation comme qu’on vit présentement », conclut Mme Richard.

-Collaboration Vincent Rioux-Berrouard