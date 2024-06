Cannabis : les policiers à l’affût

« La Sûreté du Québec tient à rappeler qu’elle poursuivra ses efforts pour contrer les activités des producteurs et des vendeurs de cannabis qui agissent en dehors du cadre juridique, et ce, durant toute la saison de lutte et d’éradication des cultures extérieures illicites de cannabis », peut-on lire par voie de communiqué émis par la Sûreté du Québec.

Les enquêteurs et patrouilleurs de la Sûreté seront à l’affût des comportements suspects et feront des interventions pour localiser les productions extérieures illégales, identifier les producteurs, procéder à des arrestations, éradiquer des plants et contrer l’approvisionnement illicite.

Le Service de la diffusion et des relations médias de la SQ rappelle que malgré plusieurs mises en place de mesures législatives autorisant certaines activités liées au cannabis, la production, la possession dans un but de trafic, la vente sur le marché noir, l’importation et l’exportation de cannabis demeurent des infractions criminelles ou pénales. « Toute plantation de cannabis sans certification ou de permis émis par Santé Canada est interdite », précise-t-on.

Des activités criminelles qu’il ne faut pas banaliser

« La culture et la vente de cannabis non autorisées ont des conséquences pour la société québécoise. En plus d’alimenter le marché noir, elles génèrent d’importants revenus qui peuvent servir à financer des activités criminelles », estime la SQ.

La Sûreté du Québec invite les citoyens à être attentifs aux indices suivants. Ils laissent présager la présence d’une culture illégale :

Allées et venues fréquentes de véhicules inconnus

Présence de véhicules sans conducteur stationnés près des champs

Découverte de sentiers battus inhabituels sur les terres

Outils et produits de jardinage dissimulés (pelles, engrais, sacs de terre)

Va-et-vient de personnes inconnues aux environs des champs ou des boisés à partir du mois de mai

Présence de repères visuels comme des rubans de couleur accrochés aux arbres

Toute personne qui serait témoin de telles activités est invitée à en faire part au service policier couvrant sa région et à éviter de s’aventurer près du secteur. Des informations telles que la description des personnes ou des véhicules suspects peuvent faciliter le travail de la police.

Toute information sur la contrebande ou la production illicite de cannabis peut être communiquée de façon confidentielle à votre poste de police local ou par téléphone au 1-800-659-4264.