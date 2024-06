Jacob Valois de Baie-Comeau quitte le monde du judo 

Jacob Valois est un ancien judoka du Club de judo de Baie-Comeau. Il a eu la piqûre de ce sport dès les premiers instants. Sa montée impressionnante allant jusqu’aux qualifications pour les Jeux olympiques s’est terminée amèrement. Il a décidé mettre son judogi à la retraite afin d’initier de nouveaux projets de vie.

« C’est Robin qui m’a tout montré », explique Jacob Valois fier d’avoir commencé sa carrière sportive au Club de judo de Baie-Comeau, dès l’âge de sept ans.

Le respect est devenu une valeur primordiale pour lui, ce que le judo a contribué à lui inculquer.

À bord du club de judo de Boucherville à 15 ans, le reste de sa carrière s’est transformé à l’international. Il a d’ailleurs, en 2018, remporté sa première Coupe du monde lors de l’Open d’Asie à Hong Kong et a obtenu, la même année, la médaille d’argent à l’Open de Belgique.

En 2019, en plus d’avoir gagné le bronze au Grand Prix, il s’est qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo de 2020. Malheureusement, ce fut un rendez-vous manqué puisque les Jeux ont dû être reportés l’année suivante à cause de la pandémie mondiale de COVID-19. Prêt en 2021, Jacob Valois s’est blessé un mois avant cette reprise attendue.

Cette époque a été particulièrement difficile pour l’athlète. Il confie d’ailleurs au journal Le Manic que plusieurs judokas ont abandonné leur sport lors de cette sombre période d’isolement.

Quelque temps après, incluant une relation difficile entre Judo Canada et lui, il devait passer à autre chose. « Ça n’a pas été facile », se souvient-il.

De nouveaux objectifs de vie

« Il y a un an et demi, j’ai dû me fixer de nouveaux objectifs de vie », confie Jacob Valois aujourd’hui âgé de 25 ans. Employé comme monteur de ligne chez Hydro-Québec, M. Valois avait besoin d’un nouveau défi professionnel.

Il est retourné sur les bancs d’école afin d’apprendre le métier d’arboriculteur. Rapidement, l’entrepreneur en lui est né et il a fondé sa compagnie nommée Services Valois. Sûr d’avoir travaillé très fort pour se faire connaître, en allant cogner à plus de 600 portes pour se présenter, sa jeune entreprise connaît actuellement un fort succès. « En un an, wow, j’avais des dizaines de clients qui m’appelaient tous les jours, ç’a énormément évolué », explique-t-il, le rire dans la voix.

D’ailleurs, son associé et ses employés proviennent du monde du judo, ce qui lui permet de prioriser les mêmes valeurs pour chacun des humains qui y travaillent.

M. Valois est aussi motivé d’agrandir son entreprise dans deux nouveaux secteurs, soit à Toronto et Cleveland, une ville portuaire du Midwest des États-Unis.

« C’est de gros projets que j’ai hâte de mettre en place », exprime-t-il.

Du judo aux arts martiaux mixtes

Amoureux des sports de combat avec un intérêt marqué pour la UFC (Ultimate Fighting Championship), Jacob Valois s’est tourné vers les arts martiaux mixtes. Son expérience internationale en tant que judoka lui permet d’avoir une facilité à évoluer rapidement dans cette discipline.

« J’adore ça, je me suis sentie comme quand j’ai découvert le judo pour la première fois », lance-t-il.

Il a même une volonté de devenir un champion du monde. « J’ai l’impression que j’ai manqué les Jeux olympiques, il me manque un objectif de vie dans ma carrière sportive », conclut-il.

Lui qui a encore un sentiment d’importance avec Baie-Comeau souhaite d’ailleurs un jour y ouvrir un Centre d’arts martiaux de niveau mondial et s’y établir à nouveau.