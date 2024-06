Succès pour le concert Eaux Vives

Le concert Eaux Vives a été présenté par le choeur Les gens de mon pays en collaboration avec l’Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord (OBVHCN) dans le cadre de Juin mois de l’eau. C’est plus de 150 personnes qui ont participé à ce concert, incluant une vingtaine de choristes et une pianiste, Dominique Gagnon.

Les chansons présentées, sous la direction musicale de Gabriel Holden Rousseau et Marilou Meehan, étaient sous le thème de l’eau. Chantée par divers artistes à travers le temps, ce concert a abordé le sujet de l’eau par diverses émotions comme la joie, la tristesse et l’espoir.

Juin mois de l’eau est célébré partout à travers le Québec et mise sur la sensibilisation et l’implication citoyenne pour préserver cette ressource essentielle qu’est l’eau. Le thème de cette année est L’eau : à la confluence des cultures et des traditions.

« L’eau sur la Côte-Nord est bien plus qu’une ressource ; c’est un symbole de fierté et d’identité culturelle. Avec ses innombrables lacs, rivières, chutes et milieux humides, les Nord-Côtiers sont intimement liés à cette eau qui a façonné son paysage, mais aussi son histoire », souligne Catherine Emond, chargée de projet à l’OBVHCN.

« L’eau est précieuse dans la vie de beaucoup de Nord-Côtiers ; nous voulions y rendre hommage », ajoute-t-elle.

Le chargée de projet mentionne que les portes ouvertes de la prochaine saison automnale du choeur auront lieues le 16 septembre 2024 à 19h à l’Église des Bergeronnes, là où pratique le choeur.