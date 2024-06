La SOPFEU croit que sa campagne de pubs a pu contribuer à réduire les feux en mai

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) croit que sa campagne publicitaire «Évitons les feux évitables» et le souvenir de la dramatique saison 2023 ont contribué à une diminution en mai du nombre d’incendies dus à la négligence humaine au Québec.

La SOPFEU indique qu’avec les conditions météorologiques du mois de mai dernier, on aurait pu s’attendre à 40 feux de forêt de plus au Québec.

Le Québec a connu 68 «feux de végétation» en mai qui ont touché 79,1 hectares de forêt, soit deux fois moins que la moyenne des dix dernières années, indique la SOPFEU dans un communiqué.

L’organisme souligne que le mois de mai s’est avéré plus humide que la normale et rythmé par une alternance de quelques jours de beau temps consécutifs, suivis d’orages et précipitations en grandes quantités. Or, ces conditions météorologiques auraient dû être favorables à l’apparition de plus de feux de forêt, admet la SOPFEU.

Ce qui lui fait dire que «le souvenir de la saison 2023, de même que l’importante campagne publicitaire en cours, ont eu un impact concret sur le niveau de sensibilisation du public en favorisant, de façon significative, la diminution du nombre de feux dus à la négligence humaine».

La SOPFEU rappelle que les principales causes des 68 feux observés en mai demeurent les mégots de cigarettes jetés par terre (12 incendies), les feux de camp mal éteints (neuf) et les brûlages de rebut (sept incendies). Seulement six feux ont été allumés par la foudre.

Par ailleurs, la SOPFEU précise que 16 incendies (23,5 % des feux en mai) ont été causés par des fils électriques, dont un dans le Témiscamingue qui a engendré à lui seul près de la moitié des superficies brûlées au cours du mois.

Ce mois de mai relativement calme au Québec a permis à la SOPFEU de donner un coup de main au Manitoba, une province moins chanceuse ce printemps. Une vingtaine de pompiers forestiers sont partis le 18 mai pour une mission de deux semaines.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, en collaboration avec la SOPFEU, a interdit mardi les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité dans plusieurs régions du Québec.