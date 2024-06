Un nouveau directeur à la radio CHME des Escoumins

Fernand Bienvenue Ackey est tombé en amour avec la carte postale que sont Les Escoumins. Originaire du Togo en Afrique, mais résident canadien depuis plus de 20 ans, l’homme de communications n’en est pas à ses premiers miles dans le domaine radiophonique et il en fera bénéficier la radio CHME des Escoumins.

Depuis la mi-avril, M. Ackey est le nouveau directeur de l’organisme médiatique. Il prend la relève de Claudine Roussel, qui avait assumé cette fonction pendant plus de 15 ans. C’est l’offre d’emploi qui l’a attiré sur la Côte-Nord. « Quand j’ai vu des images des Escoumins, c’est la carte postale qui m’a attiré », affirme le nouveau venu, qui habitait alors à Gatineau.

Il n’avait jamais mis les pieds dans la région avant son entrée en poste. « Le plus loin que je suis allé, c’est à La Malbaie et à Chicoutimi », raconte Fernand Ackey qui se réjouit de la beauté des paysages et qui apprécie ses nouvelles fonctions jusqu’à maintenant. Il a d’ailleurs été bien accueilli par sa prédécesseur qui lui a transmis « un état des lieux ».

Depuis son arrivée au Canada en 2002, l’amoureux de la langue française a toujours œuvré dans des milieux francophones minoritaires. Il a participé au démarrage de plusieurs radios francophones, soit à Toronto et à Edmonton. M. Ackey a travaillé en radio et aussi en télévision.

« Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le monde des médias, principalement de la radio, mais j’ai également fait de la télévision. Que ce soit comme reporter, animateur, recherchiste, producteur, réalisateur et gestionnaire depuis quelques années », fait-il savoir.

« La radio, c’est vraiment mon dada, dévoile-t-il. J’ai commencé à faire de la radio à l’âge de 11 ans », ajoute le nouveau directeur qui a voyagé partout à travers le monde en tant qu’expert-conseil pour développer des marchés pour les artistes canadiens à l’étranger.

Projets d’amélioration

Même s’il n’est pas en poste depuis longtemps, Fernand Ackey a déjà plusieurs projets d’amélioration en tête pour la radio CHME. « On a quelques soucis avec l’antenne. Il y a certaines réparations qu’il faut faire. Au niveau matériel, la technologie a beaucoup changé, mais CHME a figé dans le temps », rigole-t-il.

« Il y a plein de transformations qu’on compte faire pour améliorer au niveau de la réception et du travail des animateurs. J’ai déjà mis en place certaines mesures pour alléger cela aussi. Le bingo, ça marche bien, mais s’il y a un moyen de l’améliorer. Il y a des façons d’être plus actif au niveau du numérique, entre autres, et amener de nouvelles idées tout en conservant ce qui se fait de bien », poursuit le gestionnaire, qui compte sur une équipe de 5 employés à temps plein.