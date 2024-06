150 000 $ pour améliorer l’offre de loisirs aux Bergeronnes

La Municipalité des Bergeronnes pourra concrétiser l’aménagement d’une pumptrack et l’amélioration de son Parc Les petits sourires grâce à une aide financière de 150 000 $ de Desjardins.

Plus précisément, le projet bergeronnais a obtenu 139 300 $ du Fonds du Grand Mouvement de Desjardins ainsi qu’un montant de 10 700 $ du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent.

Rappelons que le projet d’optimisation de l’offre de services du Parc Les petits sourires et d’installation d’une pumptrack est issu d’une volonté citoyenne.

Celui-ci vise à améliorer l’offre d’activités actuelles du parc en ajoutant des modules de jeux en plus de la pumptrack, qui est une piste en boucle, constituée de bosses et de virages relevés, qui peut être utilisée avec différents équipements sportifs.

Ces installations qui ne se retrouvent pas ailleurs dans la région attireront plusieurs familles de la municipalité promotrice du projet ainsi que des municipalités environnantes, selon les promoteurs.

Dans le même sens, d’autres projets pourront également voir le jour en lien avec cette nouvelle infrastructure afin de la rendre vivante et de faire en sorte que tous s’approprient l’espace.

« Ce projet illustre bien la créativité et la solidarité des gens de notre région. Il contribue à l’attractivité et au dynamisme de celle-ci. C’est exactement que ce permet le Fonds du Grand Mouvement : soutenir des projets novateurs et structurants, et ce, dans une perspective de développement durable », commente Serge Hovington, président de la Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent.