Loto-Québec a versé un dividende de 1,5 milliard $ au Trésor québécois

Loto-Québec rapporte avoir redistribué un dividende de 1,5 milliard $ au gouvernement québécois au terme de son exercice 2023-2024, en baisse de 89,1 millions $ par rapport à l’an dernier.

La société d’État indique également avoir remis un total de 1,57 milliard $ à des gagnants au cours du dernier exercice.

Selon l’organisation, qui a déposé jeudi son rapport annuel, il s’agit de «ses meilleurs résultats en près de 20 ans», si l’on exclut la période 2022-2023.

«C’est une excellente année. Cela s’explique en grande partie par une meilleure gestion de nos charges», en réduisant notamment les heures d’ouverture des casinos et en révisant l’offre alimentaire des établissements, a mentionné le président et chef de la direction, Jean-François Bergeron, en entrevue.

Loto-Québec affirme avoir enregistré des revenus de 2,9 milliards $ pour l’exercice s’étant terminé le 31 mars, un recul de 66,3 millions $ par rapport à l’année financière précédente.

Les revenus du secteur des loteries ont totalisé 958,8 millions $. Ceux des casinos et des salons de jeux se sont élevés à 1,1 milliard $, surpassant le record établi l’an dernier, malgré un conflit de travail de près de quatre mois qui a touché quatre casinos en 2023.

Les revenus provenant du secteur des établissements de jeux, qui comprend les appareils de loterie vidéo dans les bars, les paris sur événements ainsi que le Kinzo et le bingo en réseau, ont été de 885,5 millions $.

Loto-Québec mentionne aussi que son site de jeu en ligne continue de faire sa place dans ce créneau, «malgré les efforts des opérateurs illégaux».

«Notre part de marché progresse, indique M. Bergeron. On a connu une croissance cette année entre 8 et 10 %. On améliore l’offre. On a ajouté de nouveaux jeux en ligne. On a investi aussi en éducation, on a fait des campagnes à l’égard du jeu responsable.»

Si le dividende versé dans les coffres de l’État québécois est un peu moins élevé qu’à l’exercice 2022-2023, il dépasse tout de même la moyenne des dernières années, qui se chiffre autour de 1,3 milliard $, souligne M. Bergeron.

Il soutient que l’année financière 2022-2023 avait été exceptionnelle alors que Loto-Québec a su tirer avantage du fait qu’à l’époque l’offre de divertissement demeurait limitée en raison de la pandémie.

Pour le prochain exercice, M. Bergeron table sur une «légère croissance» du dividende, prenant en considération le contexte économique actuel qui crée une pression sur le dollar discrétionnaire des Québécois.