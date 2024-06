Marche des petits bonheurs : 3 550 $ pour un local actif à l’école St-Luc de Forestville

C’est une généreuse somme de 3 550 $ qui a été amassée par la 4e édition de la Marche des petits bonheurs à Forestville le 6 juin. Enfants, parents et citoyens se sont rassemblés cet après-midi pour la création d’un local actif pour les élèves de l’école St-Luc.

L’activité organisée par les Chevaliers de Colomb — conseil 3117 s’est déroulée sous la présidence d’honneur de Karine Blouin, ergothérapeute au Centre de services scolaire de l’Estuaire.

Le projet de local actif fait suite à celui de l’an passé qui consistait en un endroit d’apaisement pour les enfants. Nommé la Douce marée, ce local sensoriel permet aux élèves qui en ont besoin de revenir au calme durant de courts moments pour être plus disponibles aux apprentissages par la suite.

« Avec ce projet-là, on a vu que ça répondait vraiment aux besoins des enfants, mais il y a certains élèves pour qui ce n’était pas ce besoin-là qu’ils avaient. Ce n’était pas de s’apaiser, mais plutôt de dépenser leur surplus d’énergie et de faire des activités plus actives », divulgue Mme Blouin, rencontrée après la marche.

L’équipe-école, composée de Claudie Hovington, enseignante, et Annick St-Pierre, éducatrice spécialisée et enseignante, s’est donc penchée sur une alternative.

« On a donc décidé de créer autre chose pour répondre à ce besoin-là, soit un local actif où il va y avoir des activités permettant aux élèves de venir sortir le surplus et après retourner travailler », souligne l’ergothérapeute qui a accompagné les deux instigatrices pour ce projet.

Le local a déjà été trouvé pour l’aménagement spécifique à la dépense d’énergie. Maintenant, les sous étaient nécessaires pour se munir de l’équipement nécessaire à cette fin.

« Il va y avoir des vélos stationnaires adaptés aux enfants, une partie escalade ou des activités qui demandent plus de la force musculaire, ce qui aide au niveau du système nerveux à se sentir bien. Il va y avoir aussi des activités comme de la corde à danser, des sections avec des ballons de soccer ou des mini hockey pour faire des lancers frappés avec le bâton », explique Karine Blouin.

Notons que les enfants pourront bénéficier de ce nouvel outil de façon préventive. « Ce n’est pas quand un enfant est déjà en crise qu’on l’envoie là. Ça va être organisé, planifié à des moments spécifiques pour les aider dans le quotidien », assure l’ergothérapeute.

Depuis le début du projet de la Douce marée, l’école St-Luc a pu compter sur plusieurs partenaires du milieu. Plus de 20 000 $ ont été amassés, incluant la Marche des petits bonheurs, et ce n’est pas fini.

« On remercie tous ceux qui ont cru en nos projets, dont les Chevaliers de Colomb qui ont été proactifs et qui ont amassé des sous depuis plusieurs semaines », conclut fièrement la présidente d’honneur.

Le montant total officiel récolté grâce à la marche du 6 juin sera dévoilé dans les prochaines semaines. Il n’est pas trop tard pour faire un don.

Une centaine de marcheurs ont parcouru environ 2 kilomètres autour de l’école dans le cadre de la Marche des petits bonheurs le 6 juin. Photo Johannie Gaudreault