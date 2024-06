Pessamit : sept semaines de travaux prévues pour des études préliminaires sur la 138

Les automobilistes devront s’armer de patience pendant la période estivale. Le secteur du pont de Pessamit sur la 138 sera ralenti, et ce pour près de sept semaines.

La circulation sera en alternance sur une seule voie rétrécie avec présence de signaleurs des deux côtés du pont enjambant la rivière Betsiamites. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable procédera à des travaux de forage géotechniques qui se feront sur la rive.

« Le but de ces forages est de caractériser la nature des sols et de déterminer la profondeur du roc pour les fondations du futur pont », mentionne Julie Marcoux, conseillère en communication au ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Mme Marcoux ajoute que « ces travaux impliquent également la construction de chemins temporaires pour se rendre au pied de la structure afin de réaliser les forages ».

Ces travaux font partie des études préliminaires à la préparation du projet de remplacement du pont. « Il y a encore plusieurs étapes qui doivent être réalisées avant d’en arriver au remplacement du pont », souligne Mme Marcoux.

Ce projet majeur de remplacement de pont n’a toujours pas d’échéancier prévu, mais Mme Marcoux confirme que ce ne sera pas dans les deux prochaines années.

L’entrave aura lieu du 17 juin au 2 août 2024 en semaine de 6 h 30 à 17 h.

De plus, les travaux routiers sur le pont de la Rivière Hickey à Colombier dans les deux directions se poursuivent et se termineront le 21 juillet 2024 selon les informations du 511.