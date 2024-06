Lendemain de Veille sera au Festival de Fjord de Sacré-Coeur

L’équipe du Festival du Fjord de Sacré-Coeur a dévoilé sa programmation samedi à l’aréna du village pour sa 2e édition qui risque d’en mettre plein la vue.

Comme à sa première édition le Festival propose une programmation bien balancée avec des artistes d’ici et d’ailleurs, bien connus et de la relève.

Du 9 au 11 août, le public pourra se déhancher au son de Lendemain de Veille, de Vince Lemire, de Jessy-James, de Jace, des participantes à l’émission La Voix Alexe Gaudreault et Mélissa Ouimet ainsi que leurs musiciens.

Le Festival du Fjord compte aussi des talents locaux dans sa programmation comme le groupe de rock Powerage220 des Bergeronnes et les Airs du Fjord de Sacré-Coeur, qui joueront respectivement le 9 et le 10 août.

L’équipe du Festival du Fjord.

Nouveau logo, nouvelle équipe, mais toujours le même entrain à offrir des activités au festivaliers. Le fondateur et président du conseil d’administration Billy Hovington annonce qu’en plus de la foire des artisans du dimanche et de l’animation dans la journée de samedi, il y aura cette année une course des couleurs sur le sentier Jean-Arthur Tremblay.

« Je pense que ça va être un succès », prédit-il avec le sourire en coin.

Les billets seront en vente dès demain auprès de la messagerie des réseaux sociaux du Festival du Fjord, en attendant le « nouveau site web qui sera en ligne dans maximum 2 semaines », explique Mélissa Bouchard du conseil d’administration de l’organisation.