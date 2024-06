Climat : enfin des bonnes nouvelles!

Las des catastrophes environnementales qui font la une des médias? Vous serez heureux d’apprendre qu’Environnement Côte-Nord (ECN) lance une campagne de Bonnes nouvelles climatiques visant à souligner les bons coups des organisations du territoire nord-côtier.

Au cours des prochaines semaines, les gestes posés par certaines organisations nord-côtières pour atténuer les changements climatiques ou pour s’y adapter de façon proactive feront l’objet d’une diffusion sur les réseaux sociaux de l’organisme.

« En cette période d’incertitude, il est encourageant de s’inspirer des bons coups des organisations d’ici en matière d’action climatique. Nous avons grand besoin de leur exemple pour insuffler une volonté aux organismes et entreprises de la région à emboîter le pas et à intégrer l’environnement au sein de leurs décisions d’affaire dans le quotidien », indique Caroline Cloutier, directrice générale adjointe d’ECN.

Parmi les premières actions mises en lumière par la campagne, on remarque le programme de compostage communautaire d’Ekuanitshit à laquelle 85 % des membres de la communauté participent. On salue également l’efficacité de l’utilisation de l’huile pyrolitique comme carburant par ArcelorMittal et Bioénergie AE Côte-Nord, une initiative qui a permis d’éviter l’émission de 60 000 tonnes éqCO2.

L’implantation d’un système hybride de production d’énergie renouvelable en milieu éloigné et nordique ayant mené à une réduction de 80 % des gaz à effet de serre a valu une mention à la Station Uapishka.

La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan est saluée pour les bons résultats liés à l’installation d’un système de destruction des biogaz au site d’enfouissement de Ragueneau. La réduction annuelle moyenne de l’émission de méthane est évaluée à 1 000 tonnes éqCO2.

Afin d’alimenter sa campagne, l’organisme vous convie à partager vos bonnes nouvelles ou à transmettre les noms des organisations qui agissent en faveur du climat dans les secteurs de la gestion des matières résiduelles, de l’énergie, de la recherche, de la mobilité, de l’urbanisme et de la conservation de la biodiversité.

La campagne des Bonnes nouvelles climatiques (visitez le site pour en apprendre davantage sur les initiatives susmentionnées) fait partie intégrante de la démarche Climat de changement d’ECN.