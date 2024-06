Un glissement de terrain est survenu à Forestville

Un glissement de terrain est survenu lors des dernières semaines à Forestville dans le talus à l’arrière du 17, rue Marcellin.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a été avisé et après analyse, il recommande à la Ville de Forestville de mandater une firme spécialisée en génie civil et géotechnique pour évaluer le décrochage.

Cette évaluation permettra d’identifier le meilleur moyen de stabiliser le talus, qui est à proximité de maisons et de garages habités.

Les appels d’offres seront lancés sous peu et l’instance municipale souhaite obtenir au minimum deux soumissions.