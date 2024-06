5 M$ pour l’Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau

L’Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau reçoit un appui financier de 5 M$ du ministère du Tourisme pour son agrandissement, l’amélioration des chambres existantes et la bonification des services touristiques offerts sur place.

C’est ce qu’a annoncé ce matin le député de René-Lévesque, Yves Montigny, au nom de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, en conférence de presse. « On veut augmenter l’affluence touristique dans toutes les régions de 65 M$ par année », souligne-t-il. Le 5 M$ de dollars financé par le gouvernement du Québec provient du PARIT (Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique).

Simon Blouin du Groupe Blouin a exprimé en conférence de presse que les travaux ont déjà débuté et qu’il a espoir que la concrétisation du projet d’aménagement pourra voir le jour « le plus rapidement possible ».

Plus précisément, l’aide accordée servira à :

l’ajout de 37 nouvelles chambres et d’un ascenseur;

l’aménagement de stationnements et l’aménagement paysager;

l’amélioration de l’isolation des chambres existantes;

l’aménagement d’infrastructures récréotouristiques.

« Ce projet contribuera à générer des nuitées supplémentaires dans la région, et ainsi, à dynamiser l’économie locale en attirant davantage de visiteurs et en favorisant leur rétention. Je tiens à saluer la vision de l’équipe de l’Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau, qui contribue à l’expansion du secteur touristique de la ville et de ses environs », souligne le député.

Le président du Groupe Blouin, propriétaire de l’Hôtel Le Manoir, Pierre Blouin, a accueilli cette annonce avec joie. Il remercie les partenaires qui se sont impliqués dans le dossier, soit le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, le député Yves Montigny et le ministère du Tourisme.

« Sans leur aide à tous, nos projets n’auraient pas pu voir le jour », affirme-t-il.

Le ministère du Tourisme rappelle que l’industrie touristique joue un rôle économique important dans la région de la Côte-Nord. Selon ses données les plus récentes, la contribution à l’économie des secteurs associés au tourisme dans cette région s’élevait à plus de 220 M$. La région compte plus de 390 entreprises et plus de 2 550 emplois liés au tourisme.

Avec Anne-Sophie Paquet-T.