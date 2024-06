Le Baie-Comois Eliot Tremblay poursuit sa lancée 

La saison d’athlétisme 2024 bat son plein et l’athlète nord-côtier Eliot Tremblay, poursuit ses récoltes en remportant pour une seconde fois le titre de champion canadien de moins de 20 ans au saut à la perche.

Le Baie-Comois a réussi à atteindre 4m85 lors d’une compétition tenue à Longueuil, le 12 juin. Il s’agit d’un second record personnel ce printemps.

« Les compétiteurs de ma catégorie ont également de bons résultats cette saison et je dois rester constant et continuer de progresser si je souhaite rester au sommet du classement », confie-t-il.

Cette performance lui permet d’espérer un podium pour les compétitions à venir, soit La Classique de Montréal et le Championnat canadien d’athlétisme de la catégorie U20 qui aura lieu en même temps que les Essais d’athlétisme Bell 2024 à fin du mois de juin.

« Pour moi, la prochaine étape, c’est de franchir les cinq mètres, je suis motivé et concentré sur les prochaines compétitions », ajoute l’athlète de 19 ans.

Il évolue actuellement avec le Club d’athlétisme de Sherbrooke et a récemment reçu des bourses de l’Alliance Sport-Étude et de la fondation Desjardins lors d’un gala afin de reconnaître ses résultats scolaires et sportifs.