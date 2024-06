Devenu paraplégique | Un ancien résidant de Chute-aux-Outardes a besoin d’aide

Le 2 juin sur le boulevard Hamel à Québec, la vie de Raphaël Gagné, un ancien résident de Chute-aux-Outardes durant plus de 20 ans, a basculé. Après un violent accident de voiture, l’homme de 44 ans est devenu paraplégique du torse aux orteils. Sa mère Chantale Michaud raconte le drame au journal Le Manic.

« Ça va aller, inquiétez-vous pas », c’est ce que Raphaël Gagné aurait dit à sa famille à son réveil à l’hôpital l’Enfant-Jésus.

Mme Michaud parle de son fils comme étant un homme gentil, attentionné, serviable et drôle. Même si certains jours sont beaucoup plus sombres, le survivant tenterait d’avoir un discours positif.

La journée de l’accident, lorsque l’homme de 44 ans et deux de ses amis ont pris la voiture pour faire une commission en début d’après-midi, un bris mécanique aurait perturbé sa conduite. Sa Pontiac Grand Prix est entrée en violente collision avec un poteau électrique.

« C’est Raphaël qui a reçu l’entièreté de l’impact », précise sa mère. Selon elle, la moelle épinière a été comprimée et depuis, un hématome s’est forgé à l’intérieur de celle-ci. « Les médecins m’ont dit qu’ils n’avaient jamais vu ça », ajoute-t-elle.

Le manque d’oxygène des nerfs et de la moelle épinière ont paralysé Raphaël du torse aux orteils et il est trop tôt pour savoir si ces dommages seront permanents ou non.

Depuis son opération aux jambes, M. Gagné a une fièvre persistante et la réadaptation pourra avoir lieu quand sa condition le permettra, dévoile Chantale Michaud.

L’avenir

Passionné de voiture, entouré d’un cercle social important, mécanicien et papa monoparental d’un jeune garçon autiste de 11 ans dont il partage la garde, Raphaël Gagné voit son avenir bouleversé.

« Il n’avait pas d’assurance invalidité et sa maison n’est pas adaptée », confie sa mère.

Est-ce que la SAAQ donnera un certain montant, peut-être. Combien ? Personne ne le sait. Quand ? Une question encore floue.

Ce qui est sûr, c’est que le quadragénaire doit continuer de subvenir à ses besoins, à celui de son fils et payer les comptes qui, eux, n’ont pas pris de pause.

Un GoFundMe a été lancé afin d’aider Raphaël Gagné dans cette nouvelle réalité. Au moment d’écrire ces lignes, un montant de 16 588 $ avait été amassé sur un objectif de 25 000 $.

Raphaël Gagné et son fils Anthony âgé de 11 ans et vivant avec le trouble du spectre de l’autisme. Photo : Chantale Michaud