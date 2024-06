La fermeture de l’urgence de Forestville de soir et de nuit se poursuit

Au lieu de se terminer le 17 juin à 8 h, la fermeture des services à l’urgence de Forestville, de soir et de nuit, se poursuit jusqu’au 20 juin à 8 h.

Cette réduction de services, de 17 h à 8 h, est causé par un manque de personnel infirmier.

Au cours de cette période, la population qui aurait besoin de consulter un médecin en soirée ou la nuit devra se rendre à l’urgence la plus près de son domicile, soit à Baie-Comeau ou à Les Escoumins.

Les services ambulanciers demeureront disponibles afin de répondre aux urgences. En cas d’urgence, composez le 911.

« Dans ce contexte, la fin des inscriptions et du triage à l’urgence aura lieu à 17 h. L’urgence sera ensuite fermée », informe le CISSS de la Côte-Nord, par voie de communiqué.

Les personnes déjà inscrites, mais en attente de soins non urgents (échelle de priorité P4 et P5), ne seront plus vues à ce moment et devront être réorientées vers une autre urgence si elles le désirent ou devront revenir le lendemain.

Au besoin, des usagers nécessitant une prolongation de l’observation au service d’urgence seront transférés vers Baie-Comeau ou Les Escoumins.

Options pour un problème de santé non urgent

Voici les options possibles si vous avez un problème de santé non urgent :

-Info-Santé/Info-Social 811 : évaluation téléphonique par une infirmière ou un travailleur social pour obtenir des conseils ou vous diriger vers le service le plus approprié pour répondre à votre besoin.

– Prendre un rendez-vous avec son médecin de famille.

-Guichet d’accès à la première ligne (GAP) : pour la clientèle sans médecin de famille, appelez au 811, option 3.