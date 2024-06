Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent commence sa saison

Les trois centres du parc marin du Saguenay –Saint-Laurent , situés dans Charlevoix et en Haute-Côte-Nord ont commencé leur saison le 15 juin. Ils proposeront plusieurs expériences aux visiteurs cet été.

Le Centre d’observation de la Pointe-Noire de Baie-Sainte-Catherine est un endroit unique où l’on peut observer les bélugas du Saint-Laurent. Érigé en hauteur, ce lieu permet d’admirer la faune marine en contre-plongée et de profiter de plusieurs angles de vue sur le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, indique Parcs Canada, qui administre les trois endroits, dans son communiqué.

Deux autres options sont également accessibles en se dirigeant vers la Haute-Côte-Nord : Le Centre d’interprétation et d’observation de Cap-de-Bon-Désir, située à Bergeronnes et le Centre de découverte du milieu marin qu’il est possible de visiter aux Escoumins.

Le Centre de Cap-de-Bon-Désir permet d’observer plusieurs espèces de baleines et de phoques qui s’alimentent à proximité de la rive.

Comme nouveauté au Centre de découverte du milieu marin, les visiteurs pourront en apprendre plus sur la vie sous-marine. Immersion : le rendez-vous subaquatique du Saint-Laurent aura lieu les 31 août et 1er septembre. Une programmation conçue pour les passionnés de la plongée et pour les familles sera proposée afin de faire découvrir les beautés et les richesses des fonds marins du Saint-Laurent.